Olives adobades a casa, la recepta base ideal d'Ada Parellada
- La cuinera ens descobreix d'on venen, per què no es poden menjar directament o quina diferència hi ha entre verdes i negres
- Parellada ens explica com podem amanir unes olives del tot estàndards per personalitzar-les al nostre gust
RTVE Catalunya
La xef Ada Parellada ens parla de les olives: descobrim d'on venen, quina diferència hi ha entre les verdes i les negres i què diu de nosaltres aquest fruit tan mediterrani. En una conversa amb Gemma Nierga al Cafè d'idees, detalla també les varietats d'oliva que tenim més a prop.
Com és habitual, a més de la seva secció Històries de bar ens proposa una elaboració o recepta per fer a casa. En aquesta ocasió, la cuinera i propietària del restaurant Semproniana de Barcelona ens explica la manera d'adobar-les a casa. Així ens proposa amanir unes olives del tot estàndards per personalitzar-les al nostre gust.
|Ingredients
|Preparació
|
|