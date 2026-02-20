Enlaces accesibilidad
Cafè d'idees

Olives adobades a casa, la recepta base ideal d'Ada Parellada

  • La cuinera ens descobreix d'on venen, per què no es poden menjar directament o quina diferència hi ha entre verdes i negres
  • Parellada ens explica com podem amanir unes olives del tot estàndards per personalitzar-les al nostre gust
Olives acabades de collir. ACN
RTVE Catalunya

La xef Ada Parellada ens parla de les olives: descobrim d'on venen, quina diferència hi ha entre les verdes i les negres i què diu de nosaltres aquest fruit tan mediterrani. En una conversa amb Gemma Nierga al Cafè d'idees, detalla també les varietats d'oliva que tenim més a prop.

Com és habitual, a més de la seva secció Històries de bar ens proposa una elaboració o recepta per fer a casa. En aquesta ocasió, la cuinera i propietària del restaurant Semproniana de Barcelona ens explica la manera d'adobar-les a casa. Així ens proposa amanir unes olives del tot estàndards per personalitzar-les al nostre gust.

Ingredients Preparació
  • 150 g d'olives verdes
  • La pell d'una llimona
  • La pell d'una taronja
  • Un gra d'all picat
  • Una culleradeta de pebre vermell picant
  • Una cullerada de pebre vermell dolç
  • Una culleradeta de farigola seca
  • Uns brins d'anet fresc
  • 50 ml d'oli d'oliva
  1. Piquem l'all i l'anet fresc.
  2. Ratllem la pell de la llimona i de la taronja.
  3. Al bol hi posem les olives verdes i negres.
  4. Amanim amb l'all, l'anet, les pells dels cítrics, la farigola i els pebres vermells. Afegim l'oli d'oliva i barregem bé. Ja ho tenim!
