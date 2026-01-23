Enlaces accesibilidad
Cafè d'idees

Coca de calçots amb botifarra negra, la recepta d'Ada Parellada

  • La xef i propietària del Semproniana de Barcelona ens parla d'aquest aliment emblemàtic de la cuina catalana
  • Parellada ens proposa una elaboració fàcil de fer a casa, que combina tradició i creativitat amb el calçot de protagonista
Pla tancat d'un manat de calçots d'un productor de la IGP Calçot de Valls. Imatge del 26 de febrer del 2021 (Horitzontal).
La xef Ada Parellada reivindica els calçots i la calçotada com un ritual col·lectiu que va molt més enllà de la gastronomia: una experiència inseparable de la companyia, de la terra i de la identitat. En una conversa al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, explica que és una tradició no perquè sigui antiga, sinó perquè manté una manera fixa i compartida de celebrar-se, amb els comensals com a protagonistes.

En la seva secció Històries de bar, repassa l’origen del calçot i recorda que no és una varietat diferent, sinó una ceba tendra, blanca i dolça que es replanta i es calça perquè creixi llarga i més tendra. Finalment, defensa la versatilitat del calçot a la cuina més enllà de la calçotada clàssica i proposa diferents maneres de cuinar-lo. I ens acaba proposant una recepta concreta exclusiva pel web, aquesta coca de calçots amb botifarra negra i salsa romesco que combina tradició i creativitat.

