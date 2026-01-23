Coca de calçots amb botifarra negra, la recepta d'Ada Parellada
- La xef i propietària del Semproniana de Barcelona ens parla d'aquest aliment emblemàtic de la cuina catalana
- Parellada ens proposa una elaboració fàcil de fer a casa, que combina tradició i creativitat amb el calçot de protagonista
La xef Ada Parellada reivindica els calçots i la calçotada com un ritual col·lectiu que va molt més enllà de la gastronomia: una experiència inseparable de la companyia, de la terra i de la identitat. En una conversa al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, explica que és una tradició no perquè sigui antiga, sinó perquè manté una manera fixa i compartida de celebrar-se, amb els comensals com a protagonistes.
En la seva secció Històries de bar, repassa l’origen del calçot i recorda que no és una varietat diferent, sinó una ceba tendra, blanca i dolça que es replanta i es calça perquè creixi llarga i més tendra. Finalment, defensa la versatilitat del calçot a la cuina més enllà de la calçotada clàssica i proposa diferents maneres de cuinar-lo. I ens acaba proposant una recepta concreta exclusiva pel web, aquesta coca de calçots amb botifarra negra i salsa romesco que combina tradició i creativitat.