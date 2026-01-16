Enlaces accesibilidad
Amanida de taronja, llenties i remolatxa, la recepta d'Ada Parellada

  • La cuinera i propietària del restaurant Semproniana de Barcelona ens explica que estem en temps de cítrics
  • Parellada proposta una elaboració molt fàcil i molt ràpida que sorprendrà els qui s'atreveixin a fer-la a casa
La xef Ada Parellada ens explica que és el moment d’omplir la fruitera amb mandarines, llimones, llimes, aranges i les meravelloses taronges, puix és temps de cítrics a casa nostra. En una conversa al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ens acosta consells a l'hora de comprar-los, conservar-los i consumir-los. La cuinera i propietària del restaurant Semproniana de Barcelona també descarta alguns falsos mites sobre els cítrics i ens acosta un recull de diversos cítrics.

Com és habitual, a més de la secció Històries de bar, ens regala una recepta que podem fer a casa. En aquest cas, es tracta d'una amanida de taronja, llenties i remolatxa, una elaboració fàcil i ràpida que sorprendrà els qui s'atreveixin a fer-la. Que la gaudiu!

Ingredients Preparació
  • 2 taronges
  • 250 g de llenties cuites
  • 250 g de remolatxa cuita
  • 50 g de festucs
  • 30 g de pipes de carabassa
  • Una ceba tendra
  • Unes fulles d’anet
  • El suc d’esprémer el cos de la taronja
  • 50 g de mostassa tipus Dijon
  • Oli
  • Sal
  1. Tallem la taronja a sang. Reservem.
  2. Acabem d’esprémer el cos de la taronja per aprofitar tot el suc. Afegim la mostassa. Remenem bé i assaonem amb sal i pebre. Reservem aquesta vinagreta.
  3. Tallem ben fina la ceba tendra.
  4. A la base del plat posem la remolatxa, la ceba tendra, les llenties, els festucs i les pipes. Amanim amb la vinagreta. Acabem amb unes fulles d’anet.
