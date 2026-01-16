Amanida de taronja, llenties i remolatxa, la recepta d'Ada Parellada
- La cuinera i propietària del restaurant Semproniana de Barcelona ens explica que estem en temps de cítrics
- Parellada proposta una elaboració molt fàcil i molt ràpida que sorprendrà els qui s'atreveixin a fer-la a casa
RTVE Catalunya
La xef Ada Parellada ens explica que és el moment d’omplir la fruitera amb mandarines, llimones, llimes, aranges i les meravelloses taronges, puix és temps de cítrics a casa nostra. En una conversa al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ens acosta consells a l'hora de comprar-los, conservar-los i consumir-los. La cuinera i propietària del restaurant Semproniana de Barcelona també descarta alguns falsos mites sobre els cítrics i ens acosta un recull de diversos cítrics.
Com és habitual, a més de la secció Històries de bar, ens regala una recepta que podem fer a casa. En aquest cas, es tracta d'una amanida de taronja, llenties i remolatxa, una elaboració fàcil i ràpida que sorprendrà els qui s'atreveixin a fer-la. Que la gaudiu!
|Ingredients
|Preparació
|
|