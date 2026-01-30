La recepta del tiramisú d'Ada Parellada, fàcil per fer a casa
- La cuinera i propietària del restaurant Semproniana de Barcelona ens ho explica tot sobre aquestes postres
- Parellada destaca que és una recepta dolça que agrada a tothom i ben senzilla, puix no cal ni encendre el foc
RTVE Catalunya
La xef Ada Parellada ens parla del tiramisú, una de les postres més populars del món i que, durant anys, ha estat omnipresent a les cartes dels restaurants. La cuinera i propietària del restaurant Semproniana de Barcelona explica que el seu èxit s'explica per una combinació gairebé infal·lible: dolçor equilibrada amb el toc amarg del cafè, l'amaretto i el cacau, i una cremositat difícil de superar.
En la seva secció Històries de bar del Cafè d'idees de Gemma Nierga, també explica que és una recepta molt fàcil d'elaborar, fet que ha contribuït a la seva expansió arreu. Per això, ens explica en directe com el podem fer a casa de manera senzilla i efectiva. I ens regala aquesta recepta detallada pas a pas perquè la puguem fer a casa.
|Ingredients
|Preparació
|
|