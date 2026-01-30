Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Cafè d'idees

La recepta del tiramisú d'Ada Parellada, fàcil per fer a casa

  • La cuinera i propietària del restaurant Semproniana de Barcelona ens ho explica tot sobre aquestes postres
  • Parellada destaca que és una recepta dolça que agrada a tothom i ben senzilla, puix no cal ni encendre el foc
RTVE Catalunya

La xef Ada Parellada ens parla del tiramisú, una de les postres més populars del món i que, durant anys, ha estat omnipresent a les cartes dels restaurants. La cuinera i propietària del restaurant Semproniana de Barcelona explica que el seu èxit s'explica per una combinació gairebé infal·lible: dolçor equilibrada amb el toc amarg del cafè, l'amaretto i el cacau, i una cremositat difícil de superar.

En la seva secció Històries de bar del Cafè d'idees de Gemma Nierga, també explica que és una recepta molt fàcil d'elaborar, fet que ha contribuït a la seva expansió arreu. Per això, ens explica en directe com el podem fer a casa de manera senzilla i efectiva. I ens regala aquesta recepta detallada pas a pas perquè la puguem fer a casa.

TiramisúTiramisú
Ingredients Preparació
  • 5 rovells d'ou
  • 2 clares d'ou
  • 200 g de sucre llustre
  • 400 g de formatge Mascarpone
  • Cacau en pols
  • Uns 12 melindros
  • 200 ml de cafè
  • 50 ml d'amaretto
  1. Muntem els rovells amb el sucre fins a blanquejar. Aquí hi hem de posar brio. Afegim el mascarpone a poc a poc per obtenir una crema fina.
  2. Muntem les clares a punt de neu i les integrem a poc a poc a la crema, per airejar-la.
  3. El cafè ha de ser fort perquè doni caràcter i ha d'estar fred perquè si no desfaria el melindro. El barregem amb amaretto i mullem els melindros. No cal que els amarem, hi posem només un raig. Els melindros millor si són secs.
  4. A la base dels bols hi posem dos melindros i els mullem amb la barreja de cafè i mascarpone. Cobrim amb la crema de mascarpone, anem fent capes i acabem amb cacau en pols.
  5. Un cop feta la recepta no la podem conservar més enllà de dos dies perquè porta ou cru.
Es noticia: