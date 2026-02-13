Coca de llardons, la recepta d'Ada Parellada per fer a casa
- La cuinera del restaurant Semproniana reivindica aquesta menja del porc com a memòria culinària i cultural
- Parellada explica que aquest ingredient tradicional de la cuina catalana es troba avui en perill d'extinció
La xef Ada Parellada ens parla dels llardons i reivindica aquest derivat de la matança del porc que s’obtenen en fondre i premsar el greix per extreure’n el llard, deixant-ne les làmines cruixents i daurades. La cuinera i propietària del restaurant Semproniana de Barcelona recorda que durant anys van ser una llaminadura popular i un ingredient habitual a la cuina catalana, associats tradicionalment al Carnaval i a Sant Joan, sovint en forma de coca.
En una conversa al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, reivindica el seu valor històric i gastronòmic i alerta que estan en perill d’extinció per la laboriositat de la seva elaboració artesanal i la baixa demanda, fet que n’ha desplaçat la producció cap a la indústria. A més de la seva secció Històries de bar, com és habitual també ens regala una recepta relacionada, en aquest cas, una coca de llardons que podeu fer a casa sense massa complicacions.
|Ingredients
|Preparació
