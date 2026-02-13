Enlaces accesibilidad
Coca de llardons, la recepta d'Ada Parellada per fer a casa

  • La cuinera del restaurant Semproniana reivindica aquesta menja del porc com a memòria culinària i cultural
  • Parellada explica que aquest ingredient tradicional de la cuina catalana es troba avui en perill d'extinció
Coca de llardons. ACN
La xef Ada Parellada ens parla dels llardons i reivindica aquest derivat de la matança del porc que s’obtenen en fondre i premsar el greix per extreure’n el llard, deixant-ne les làmines cruixents i daurades. La cuinera i propietària del restaurant Semproniana de Barcelona recorda que durant anys van ser una llaminadura popular i un ingredient habitual a la cuina catalana, associats tradicionalment al Carnaval i a Sant Joan, sovint en forma de coca.

En una conversa al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, reivindica el seu valor històric i gastronòmic i alerta que estan en perill d’extinció per la laboriositat de la seva elaboració artesanal i la baixa demanda, fet que n’ha desplaçat la producció cap a la indústria. A més de la seva secció Històries de bar, com és habitual també ens regala una recepta relacionada, en aquest cas, una coca de llardons que podeu fer a casa sense massa complicacions.

Ingredients Preparació
  • Una làmina de pasta de full rectangular
  • 150 g de llardons
  • 150 g de sucre
  • 1 ou
  • 20 g de pinyons
  • 50 g d’ametlla granillo
  1. Triturem els llardons.
  2. Estirem la pasta de full, hi posem els llardons i premem bé amb el corró perquè els llardons s’integrin a la pasta de full. Fem un parell de voltes de la pasta de full i anem prement amb el corró, per tal d’anar impregnant de llardons.
  3. Ho fem sobre un paper de forn o amb una mica de farina. La posem sobre una safata protegida amb paper de forn i escampem pinyons i ametlla i sucre alegre per sobre.
  4. Enfornem a 190 °C durant 20 minuts.
