Pa de pessic a casa: la recepta d'Ada Parellada
- La cuinera del Semproniana ens revela on neix l'elaboració a casa nostra i com s'aconsegueix l'esponjositat
- Parellada ens detalla com podem l'elaboració a casa amb ben pocs ingredients i sense massa complicacions
Ada Parellada reivindica una de les masses més senzilles i alhora més universals de la pastisseria: només ous, sucre i farina per elaborar el tradicional pa de pessic de Vic, que segons la tradició es menjava per Festa Major a la capital osonenca, i al qual els vigatans feien 'pessigades' abans que acabés la missa. La cuinera i propietària del restaurant Semproniana de Barcelona ens explica que és la base de grans clàssics com la Sara o el Massini.
En una conversa al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, detalla que la seva esponjositat s’aconsegueix gràcies a les clares muntades que atrapen aire i a l’absència de greix, i recorda que si queda sec és per excés de cocció. En la seva secció Històries de bar, ens detalla com el podem rematar i, evidentment, també ens dona la recepta pel lloc web de RTVE Catalunya.
|Ingredients
|Preparació
|
|