S'ha de posar límits a la innovació?
- La investigadora Sílvia Osuna i el conseller de Zurich Espanya, Vicente Cancio, conversen a Gent amb talent
- Els dos especialistes parlen d'innovació, la importància de comunicar-la bé i debaten si ha de tenir límits
En els darrers 25 anys, la tecnologia ha protagonitzat una transformació comparable a la Revolució Industrial de finals de segle XIX i principis del XX. Des de l'any 2020, el pressupost en Investigació, Desenvolupament i Innovació (I+D+I) s'ha incrementat 2,5 vegades. L'aposta per la innovació a Espanya és suficient, insuficient o excessiva? La investigadora de la Institució Catalana d'Investigació i Estudis Avançats (ICREA) a la Universitat de Girona, Sílvia Osuna, i el conseller delegat de Zurich Seguros Espanya, Vicente Cancio, conversen al programa Gent amb Talent.
Què entenem per innovació?
Segons Cancio, tota innovació té un objectiu que es marcarà en funció del camp en el qual es faci. En el camp de la ciència i de la investigació, per exemple, un objectiu pot ser abaratir el cost de producció de fàrmacs. No obstant això, el conseller de Zurich afirma que la innovació ha de tenir un impacte en l'empresa. "No s'ha d'innovar perquè sí. S'ha d'instal·lar en la forma de funcionar de l'empresa per produir un impacte rellevant", diu.
“La innovació s'ha d'instal·lar en la forma de funcionar de l'empresa“
A Zurich Espanya, Cancio comenta que disposen d'una xarxa d'innovadors tecnològics, anomenats optimers, que han sigut entrenats per innovar petites coses a cadascun dels departaments de l'empresa. "Fan coses que són importants en el dia a dia, solucionen i simplifiquen problemes", comenta el conseller.
Comunicar bé per poder innovar
Cancio opina que per a les empreses en general i per als científics en particular és essencial una bona comunicació d'allò que es vol mostrar a la societat. Per exemple, Osuna considera que generar una imatge per explicar un descobriment científic és clau i això alimenta que es continuï innovant. "Una imatge val més que mil paraules", diu.
“Una imatge val més que mil paraules“
La investigadora explica que té dos nens i que les preguntes que fan envers la ciència són genials. Inspirant-se en l'obsessió de la seva filla de quatre anys per les princeses i la màgia, Osuna va decidir crear dibuixos de diferents princeses amb noms d'enzims on cadascuna té una sèrie de poders amb la finalitat de transmetre què catalitzen cadascun dels enzims. "La creativitat ajuda en molts camps", reflexiona la científica.
Límits?
Vicente Cancio considera que ja existeixen límits en innovació. "La regulació els imposa, la innovació en si ja té uns límits intrínsecs relacionats amb el valor econòmic, el temps i recursos que hi has de dedicar", explica el conseller de Zurich. Per exemple, el reglament europeu d'Intel·ligència Artificial prohibeix a les empreses l'ús d'aplicacions que utilitzin tècniques subliminars per a influir en el comportament de les persones.
“La fi del bé comú fa que hi hagi riscos i, per tant, ha d'haver límits“
Cancio explica que el futur de la vida humana, que té per objectiu millorar la societat, té components ètics, filosòfics i religiosos. Segons el CEO del grup Zurich a Espanya, decisions com instal·lar-nos un xip o seleccionar com podem perfeccionar-nos com a humans pot ser mal utilitzat i molt perillós per segons quins governs o societats. "La fi del bé comú, com la tecnologia militar, fa que hi hagi riscos i, per tant, ha d'haver límits", diu. No obstant això, Cancio conclou que en el món que vivim avui és molt difícil posar-nos d'acord per establir quins han de ser els límits.