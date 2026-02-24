Ousman Umar relata el seu viatge de cinc anys per arribar a Europa: "No vaig tenir el luxe de ser nen"
- El fundador de l'ONG Nasco Feeding Minds explica la seva vida a Ghana a Gent amb talent
- Umar va caure en mans dels traficants: només 6 de les 46 persones que van iniciar el viatge van sobreviure
"La curiositat em va portar a caure en mans de traficants amb la il·lusió de poder arribar al paradís. Sense saber ni on quedava el paradís; en definitiva, Europa", relata Ousman Umar, fundador de l'ONG Nasco Feeding Minds, a Gent amb talent. Ell va sortir amb 9 anys de casa de la seva família, i en complir els 12 va abandonar el seu país natal, Ghana.
“Estava obligat a ser adult“
En el viatge extrem de cinc anys pel desert del Sàhara, Umar va haver de madurar ràpidament, perquè no hi havia ningú que l'aixequés quan queia a terra. "Jo no vaig tenir el luxe de ser nen; estava obligat a ser adult," explica. De les 46 persones que van començar aquest viatge extrem, ell va ser un dels 6 que van arribar al final: "Quan aquestes persones van morint pel camí has de treure l'esforç, l'esperança, per a dir: 'Segueixo.'"
El seu pare va ser un referent
Ousman Umar va néixer en una tribu d'uns cent habitants i la mare va morir durant el part, una situació molt mal vista segons les creences locals. "Creuen que l'esperit de la mare lluita contra l'esperit del bebè per sobreviure. Per tant, si la mare és morta és perquè el bebè té un esperit massa poderós. Com a resultat, és culpable de la mort la mare," apunta. Segons explica Umar, ell va tenir la sort que el seu pare era el xaman, tot un referent a la tribu, i el va "salvar".
Un progenitor que es va convertir en un referent de vida per ell. "No només ajudava la gent del poble, sinó qualsevol altra persona que necessitava ajuda o que estigués malalta", rememora. Això va ser tota una lliçó de vida, el fet de veure que el seu pare ajudava desinteressadament els altres sense esperar res a canvi. "El meu pare era un expert a curar picades de serp i he vist moltíssimes persones que arriben a casa plorant perquè es pensen que moriran i acaben sortint-hi agraïts i rient", recorda Umar.
“Hem de redefinir el concepte d'èxit“
"En cap moment vaig imaginar-me que arribaria on he arribat. Jo vaig arribar a Espanya el 2005. Era analfabet: amb 18 anys pràcticament no sabia llegir ni escriure. I vaig acabar graduant-me en un Executive MBA de l'IESE", explica emocionat. Per tot això, Ousman Umar defensa la necessitat de "redefinir el concepte d'èxit", que per ell no és res més que "una acumulació de fracassos sense perdre la il·lusió." Un èxit que ell ha aconseguit amb molt d'esforç i dedicació, però també amb la ferma convicció de saber que el fracàs "no és el final; és una oportunitat per fer les coses d'una altra manera".