Sergio Marina, doctor en Filosofia: "La mort no existeix"
- El professor d'espiritualitat Sergio Marina parla de coses que no es poden explicar amb paraules
- A Noms Propis, Marina reflexiona sobre la mort, l'espai entre vides i percebre el dolor dels altres
En un moment en què moltes persones viuen desconnectades del que senten, Sergio Marina proposa mirar cap endins i recuperar la consciència plena i l'autoconeixement com a eines de transformació personal. Assegura que aquest camí li ha canviat la vida. Doctor en Ciències de l’Educació i Filosofia i autor de diversos llibres, fa més de vint anys que acompanya persones en processos de creixement, dol i recerca de sentit, des d’una mirada integradora que uneix cos, emocions i espiritualitat. Dirigeix Delfis, el seu propi espai de salut integrativa a Sant Cugat del Vallès. És conferenciant internacional, professor d'espiritualitat i creixement personal en màsters, cursos, tallers i retirs. La presentadora Anna Cler parla amb Sergio Marina de consciència, de vida i de tot allò que sovint no sabem com posar en paraules.
L'inici de tot, un curandero
Marina va viure un moment de desesperació perquè no trobava la manera que els seus problemes físics milloressin, i és per aquest motiu que va prendre la decisió de visitar un curandero. Aquesta persona li va donar un goter i li va dir que l'origen dels problemes físics tenia a veure amb el sentit de vida. El curandero li deia a Marina que no estava fent allò que havia vingut a fer. "Em va descol·locar", reconeix el filòsof, i afegeix que, inesperadament, "alguna cosa es va moure en el meu interior". "Sabia que havia de canviar la meva forma de viure, de relacionar-me amb mi mateix i amb la vida", comenta el director de Delfis.
Com si estigués tot guionitzat, Marina va trobar-se amb un retir espiritual. "Van ser nou dies de silenci. Em volia morir. Molts pensaments, moltes emocions, tot em feia mal. I quan vaig acabar, la meva ment era nova. Com si hagués nascut de nou", explica el conferenciant. Una indagació profunda i el treball de les seves parts ombries el van portar a abandonar la vida professional que tenia, que era un estil de vida empresarial de ritme frenètic, així com a canviar la seva vida personal. "Tots tenim algunes coses internes que ens fan mal, i a través d'aquest treball intern vaig descobrir la meva vocació era acompanyar les persones", descriu el professor.
Percebre el dolor dels altres
El doctor en Ciències de l'Educació diu que ell ha tingut sempre facilitat des de petit de poder accedir al registre emocional de les persones, i que gràcies a la seva feina d'ajudar als altres a canalitzar el dolor, ha après a desconnectar. No hi ha cap secret, segons ell. L'únic que s'ha de fer és obrir el cor. "Quan toques el dolor de veritat, el dolor de l'altre es converteix en el mateix dolor", explica Marina, qui afegeix que, sovint, ajuda als altres simplement acompanyant-los en el dolor i escoltant-los. "Estar disponible per algunes persones és molt curatiu", matisa.
Hipnosi profunda i experiències properes a la mort
Marina afirma que "la mort no existeix". L'afirmació del doctor no és d'acord amb una creença, sinó en estudis científics. A més, el professor assegura que "a través d'un estat d'hipnosi profunda es pot accedir a espais atemporals difícils de qualificar" i insisteix que són situacions experiencials.
Marina explica que un treball del doctor Michael Newton va tractar persones de tot el món que havien estat en mort clínica, de diferents condicions religioses i creences, durant quaranta anys, i absolutament tothom experimentava el mateix a través de la hipnosi profunda. "És un estat inefable d'amor, de plenitud, de felicitat màxima i de comprensió molt gran que és difícil d'explicar amb paraules. Jo ho he experimentat diverses vegades", revela el conferenciant. Marina també comenta que "un pot sortir del propi cos, i això és experimentable", així com que "es pot veure una llum al final d'un túnel i un es retroba amb els seus éssers més estimats".
L'espai entre vides
El doctor afegeix que se'n recorda del que va viure abans d'estar present en aquesta vida. Experimentalment, això té una explicació, i és l'espai entre vides. "Hi ha un espai atemporal on les persones experimenten tot on allà planifiquem part de tot el que viurem", diu Marina. "La mort física arribarà, però el que som de veritat no mor mai", reflexiona el doctor. L'especialista conclou que la "reencarnació és deixar un cos i adquirir-ne un altre".