Així és com els actors Sergi López i Toni Albà es van escapar de fer la mili
- L'actor Sergi López va aconseguir evitar el servei militar obligatori gràcies al seu amic Toni Albà
Fer 18 anys durant el segle passat, per a qualsevol home espanyol, volia dir fer les maletes i fer via cap a un destí desconegut per passar els pròxims mesos fent el servei militar obligatori. Aquest no va ser, precisament, el cas de Sergi López i Toni Albà. Els actors i amics expliquen al programa Pla seqüència de La 2Cat que van poder aprofitar els seus talents actorals per evitar la mili. Tots dos van fingir una depressió, una de les poques causes que els permetia deslliurar-se'n.
Com fingir una depressió
El primer va ser Albà, a qui van enviar “directe a l’hospital, sense fer espasmes ni res” després de només tres dies de campaments. Poc després, quan li va tocar a Sergi López, va consultar el procediment directament al seu amic, que li va recomanar estudiar-se un llibre i va afegir que li seria molt fàcil: “De la manera que m’ho va dir, vaig pensar, ara no puc dir que no.”
L’experiència de López al servei militar es va allargar una mica més. Va haver de passar 18 dies tancat en una cel·la perquè, per la percepció de la depressió en aquell moment, els militars tenien por que se suïcidés. L’actor explica que encara té el paper en què l’exèrcit certifica que tenia una psiconeurosi, i afegeix, irònicament, que no sap fins a quin punt ho va fer veure.
Una amistat teatral
En el moment d'alliberar-se de la mili, Toni Albà i Sergi López ja es coneixien des de feia temps, de fer Els Pastorets a Vilanova i la Geltrú, on havien participat tots dos. Va ser aquesta amistat el que va propiciar els inicis teatrals del protagonista de Sirât i de Harry, un amic que us estima.
Ja fa quaranta anys, un amic comú els va oferir crear un número de pallassos conjuntament. Tots dos es van presentar amb roba d’esport i els va demanar que el fessin riure. Com que no se’n sortien, López va acabar recitant un tros de Els Pastorets. Toni Albà va canviar el final deliberadament i Sergi López es va enfadar. Això va fer riure molt el seu amic. A partir d’aquí, tots dos van fabricar un “text de creació” a partir de Macbeth, de William Shakespeare: “Vam elaborar i vam tenir la primera part de la tragèdia per fer comèdia”, diu Albà.
“Vam elaborar i vam tenir la primera part de la tragèdia per fer comèdia“
El número breu de pallassos es va convertir en Brams o la kumèdia dels Herrors, un espectacle de dues hores i mitja que els dos actors van representar conjuntament durant anys. S’ha representat a Colòmbia, Veneçuela, Perú, Xile i Argentina. Quan parla d’Albà, Sergi López assegura que està molt agraït pels seus consells: “Aquesta cosa que té de no tenir dubtes, de pensar que es pot fer, que és possible, és clar, a mi em va salvar la vida.” Quan els pregunten si tornaran a repetir l’espectacle, amb 64 i 60 anys, Toni Albà i Sergi López responen que ho faran “quan siguin grans”. Actualment, els dos actors estan molt involucrats en els seus propis projectes, tant cinematogràfics com teatrals.