Torró i gelatina? Una recepta de postres del Chef Bosquet ideal per al Nadal!

El Chef Bosquet amb les postres de torró preparades per servir. RTVE Catalunya
  • 150 g Mantega d'ametlles
  • 150 g Llet
  • 80 g Dàtils
  • 300 g Formatge fresc
  • 4 fulles de gelatina neutra
  • Ametlles torrades i picades
  1. Submergeix la gelatina en aigua freda 10 minuts
  2. Escorreix la gelatina i fon-la durant uns segons al microones
  3. Tritura tots els ingredients i serveix els gots
  4. Deixa refredar els gots 2 hores a la nevera
  5. Reparteix per sobre les ametlles torrades i picades

El torró és un dolç amb molta història. El seu origen està disputat entre l'Antiga Grècia, Roma i el Món Àrab. La versió espanyola data del segle XV, i ja el segle XVI estava íntimament relacionat amb l'època nadalenca. És el seu sabor el que integra el Chef Bosquet en la seva proposta de postres cremoses.

Postres de torró

Unes postres de torró cremoses emplatades. RTVE Catalunya

El xef fa servir a Cuina brutal ametlles triturades, que són la base del torró, per obtenir el seu sabor. A més, afegeix dàtils per endolcir l'elaboració de manera saludable sense afegir sucre. Per acabar, fa servir unes fulles de gelatina per donar una textura consistent i cremosa al plat. Unes postres perfectes per aquest Nadal!

