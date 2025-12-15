Torró i gelatina? Una recepta de postres del Chef Bosquet ideal per al Nadal!
- Gaudeix del sabor del torró a una crema gelatinosa amb aquestes postres del Chef Bosquet
Chef Bosquet
El torró és un dolç amb molta història. El seu origen està disputat entre l'Antiga Grècia, Roma i el Món Àrab. La versió espanyola data del segle XV, i ja el segle XVI estava íntimament relacionat amb l'època nadalenca. És el seu sabor el que integra el Chef Bosquet en la seva proposta de postres cremoses.
El xef fa servir a Cuina brutal ametlles triturades, que són la base del torró, per obtenir el seu sabor. A més, afegeix dàtils per endolcir l'elaboració de manera saludable sense afegir sucre. Per acabar, fa servir unes fulles de gelatina per donar una textura consistent i cremosa al plat. Unes postres perfectes per aquest Nadal!