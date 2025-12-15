La recepta perduda de la Vicky Valls: els calamars amb ceba de tota la vida
- La Vicky Valls, cuinera i amiga de Sílvia Abril, li ensenya a preparar calamars amb ceba, la recepta del seu pare
Els calamars amb ceba són un plat que, des de la senzillesa, uneix famílies i generacions. És el cas de la Vicky Valls, cuinera i amiga de Sílvia Abril, que serà l’encarregada d’ensenyar-li a preparar-lo tal com ho feien la seva àvia i la seva mare. La presentadora de La recepta perduda viatja fins a Barcelona, al local de la Vicky, per aprendre i mostrar com s’elabora aquest plat tradicional.
La Vicky va aprendre a cuinar de petita, de la mà del seu pare. És una artista dels fogons, ja que li agrada defugir de les receptes i innovar amb el que té a la nevera. Va fundar el restaurant MAAI, però actualment l’ha de traspassar perquè no es pot sostenir econòmicament a causa de la dificultat de conciliar.
|Ingredients
|Preparació
Què es necessita?
Per preparar calamars amb ceba cal la mateixa quantitat dels dos ingredients principals. Els calamars, millor si són de potera i ja nets de la peixateria. Segons la recepta de la Vicky, se’n necessiten aproximadament 1,1 kg de cadascun. Pel que fa a les cebes, les de Figueres són ideals, ja que es cuinen millor a foc lent. També caldrà una mica d’oli d’oliva verge extra, sal, pebre i els condiments que cadascú vulgui afegir.
A la cuina!
Comença preparant la ceba i els calamars. Tot i ser una recepta senzilla, requereix paciència, així que reserva unes hores per dedicar-hi temps. Mantingues sempre la mateixa proporció de ceba i calamar. Talla la ceba a làmines fines i el calamar a rodanxes.
Un cop tallats, posa’ls en una cassola amb un raig d’oli d’oliva i tapa-la perquè la ceba comenci a suar. Remena cada deu minuts aproximadament. Quan el líquid s’hagi evaporat, afegeix-ne una mica més perquè continuï fent xup-xup. En total, la cocció a foc lent pot durar entre tres i quatre hores. La sal, el pebre i les espècies es poden afegir al gust. Als últims minuts, opcionalment, es pot incorporar un rajolí de licor com anís o brandi, tot i que al restaurant de la Vicky no s’hi posa.
Després d’aquestes hores, el plat estarà llest. Una recepta amb pocs ingredients, però plena de gust.
Un plat sostenible i de la terra
L’amiga de Sílvia Abril completa els calamars amb ceba amb una salsa de romesco elaborada amb pastanaga, que substitueix el tomàquet habitual. També hi incorpora uns espàrrecs de Gavà bullits i lleugerament saltejats per donar-los un toc daurat. Finalment, hi afegeix unes gírgoles de castanyer saltejades, que aporten un punt terrós i arrodoneixen la combinació de gustos.