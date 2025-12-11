Qui és Àlex Rodés? El ballarí català de 13 anys que ha conquerit el Youth America Grand Prix
- Rodés s’ha convertit en un dels talents més prometedors del ballet despertant l’interès de les millors escoles d’Europa
- El jove ballarí català combina estudis, dansa, doblatge i interpretació
Àlex Rodés, un jove ballarí català de només 13 anys, que ja ha participat en produccions com Billy Elliot i Los Chicos del Coro, ha aconseguit el primer premi al Youth America Grand Prix, una de les competicions de dansa més prestigioses del món. En una entrevista a Cafè d’idees, Àlex assegura: “Estic molt content i emocionat”.
Va començar a ballar als tres anys, inspirat per la seva germana gran. Des de llavors, la dansa ha ocupat el centre de la seva vida. “Has de dedicar-hi moltes hores i és difícil quedar amb els amics”, explica. Combina el ballet al Ballet Rus Barcelona amb les classes de l’institut, un ritme exigent: “Acabo tard i molt cansat i, quan arribo, m’he de posar a fer deures o estudiar”. Actualment, cursa 2n d’ESO i entrena gairebé cada dia: “Crec que faig unes 24 hores a la setmana”, tot i que alguns diumenges pot descansar.
La seva mare és un suport essencial: l’acompanya arreu, vetlla perquè mengi bé —“menjar bé és molt important”— i manté amb ell una relació de plena confiança. El paper de la família, reconeix, és clau en el seu progrés.
Futur professional
El premi que li han atorgat l'obre portes importants al seu futur professional. Escoles de dansa de gran prestigi europeu li han ofert audicionar: la Royal Ballet School de Londres, la John Cranko Schule d’Alemanya i la Princess Grace Academy de Mònaco, entre d’altres. “Normalment, hi vas una setmana i fas les audicions per veure si et quedes o no”, comenta.
Quan balla, l'Àlex experimenta sensacions que el connecten profundament amb l’escenari: “Em transmet tranquil·litat i felicitat, i puc expressar el que sento. Sortir a l’escenari és molta adrenalina”.
Ser un nen en el món de la dansa
L'Àlex reconeix que ser un noi dins del món de la dansa no sempre és fàcil. Molts infants, diu, no hi entren perquè no tenen referents masculins propers. “Molts nens se’n van al futbol perquè no tenen coneixement de com és de bonica la dansa”, lamenta.
Tot i això, ell sí que té figures en qui emmirallar-se. Assegura que els seus grans referents són ballarins internacionals, sobretot russos com Iván Vasíliev, o el jove talent portuguès António Casalinho. A ells els admira per la força, la tècnica i la passió que transmeten sobre l’escenari.
A l’Àlex no només l'apassiona ballar; també gaudeix interpretant i doblant. De fet, ja ha fet els seus primers passos en el món audiovisual. Ha interpretat Jordi Pujol de nen a la pel·lícula Pare nostre i ha posat la veu en català al personatge de Pinocho. Aquestes experiències, explica, l’han ajudat a descobrir una altra faceta artística que vol continuar explorant.