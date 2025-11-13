El Barça destitueix Peñarroya: què cal per fitxar Xavi Pascual?
De cara a barraca
- El Barça prescindeix dels serveis de Joan Peñarroya i ja treballa en la incorporació d'un nou entrenador
- Tot apunta que Xavi Pascual pot ser el seu relleu a la banqueta blaugrana, però sota unes condicions
El Futbol Club Barcelona destitueix Joan Peñarroya com a primer entrenador de l'equip de bàsquet. Els mals resultats, en gran part per una defensa molt vulnerable i que en cap moment ha donat símptomes de millora i, en definitiva, la mala dinàmica per la qual passa l'equip, ha portat els dirigents de la secció a prendre la decisió. Totes les informacions apunten que Xavi Pascual pot ser el relleu a la banqueta blaugrana, en la que seria la seva segona etapa a Can Barça. Pascual va aconseguir 5 Eurolligues, 4 Lligues, 3 Copes del Rei i 4 Supercopes com a míster culer i ara mateix es troba sense equip, després d'haver passat pel Panathinaikos grec i el Zenit de Sant Petersburg rus. Quines serien les condicions del tècnic de Gavà per fitxar pel Barça?
Participar en les decisions de la confecció de la plantilla
A 'De cara a barraca', el col·laborador Roc Massaguer afirma que Xavi Pascual, tot i ser un gran entrenador, no arreglarà tots els problemes del Barcelona per art de màgia. "Els problemes del Barça són més profunds, ja no només de confecció de plantilla, sinó d'identitat", explica Massaguer. No obstant això, el comunicador opina que "era insostenible mantenir l'entrenador. El públic està enfadat i els jugadors segurament no creuen en el projecte".
Club i tècnic van iniciar negociacions dilluns, van continuar dimarts i l'objectiu de la direcció de la secció de bàsquet és que ja entreni l'equip divendres en el partit contra la Virtus de Bolonya a l'Eurolliga. Per arribar a un acord, una de les condicions que demana Pascual va relacionada amb els problemes de confecció de plantilla que comenta Massaguer. L'entrenador gavanenc vol tenir poder de decisió en la configuració de l'equip i prendre decisions conjuntes amb qui fou jugador seu, Joan Carles Navarro, actualment director general de la secció de bàsquet.
En consonància, el míster reclamaria a Navarro i companyia el fitxatge imminent d'un base i el d'un interior versàtil, capaç de jugar tant al 4 com al 5. I, perquè això passi, haurien de sortir un parell de jugadors de la plantilla actual. Saber amb quin pressupost es comptarà per a anar al mercat és un dels factors que hi ha sobre la taula i pot determinar com es resolguin les conversacions.
Reestructuració de l'staff tècnic
L'arribada de Pascual també implicaria la incorporació de nous membres a l'equip tècnic que l'acompanyaran. Amb ell arribaria el seu ajudant incondicional, Íñigo Zorzano, i possiblement altres ajudants. Per tant, també haurien de sortir alguns membres de l'staff actual que han treballat amb Joan Peñarroya, però no es descarta que Pascual també aposti per mantenir alguns adjunts mítics a la banqueta blaugrana, com és Òscar Orellana, qui actualment exerceix les funcions d'entrenador principal interí mentre es resolen les negociacions amb el tècnic de Gavà.
Si les dues parts es posen d'acord i la visió del projecte és la mateixa, només caldrà pactar els números del contracte. Pascual és conscient que el Barça ara no pot ni apropar-se a les xifres de la seva primera etapa, ni molt menys a les que arribava Panathinaikos ni Zenit. Tot i la gran reputació i valoració que pot tenir l'entrenador, és possible que en aquest cas els sentiments hi juguin un gran paper, perquè el Barça és el club que Xavi Pascual porta al cor.