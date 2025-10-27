Enlaces accesibilidad
Falsa quiche de verdures, la recepta especial del Chef Bosquet

  • Menja un plat complet i saborós amb la falsa quiche de verdures del Chef Bosquet
  • Tota mena de receptes trencadores a Cuina Brutal, disponible a RTVE Play Catalunya
El Chef Bosquet amb la falsa quiche de verdures emplatada. RTVE Catalunya
RTVE Catalunya
Ingredients Preparació
  • 4 Ous
  • 50 g Formatge crema
  • 60 g Formatge mozzarella ratllat
  • 100 g Bròcoli
  • 1 Pastanaga
  • 1 Manat d'espàrrecs
  • Herbes fresques: coriandre, alfàbrega i cibulet
  • Espècies: pebre, comí, pebre vermell dolç
  1. Talla la tija dura dels espàrrecs i rebutja-la. Talla la resta en trossos d’1 cm.
  2. Ratlla la pastanaga.
  3. Talla el bròcoli en arbrets petits.
  4. Afegeix tots els ingredients sobre paper de forn i barreja allà mateix amb una forquilla.
  5. Enforna entre 15 i 20 minuts a 190 °C.
  6. Decora amb herbes fresques.

La quiche és un plat d'origen francès. Tradicionalment, es prepara sobre una base comestible. Tanmateix, el Chef Bosquet s'ha proposat a Cuina Brutal elaborar una falsa quiche sense base, però amb tota la potència de sabor.

Falsa quiche de verdures

Una falsa quiche de verdures sense base. RTVE Catalunya

Aquesta elaboració té una quantitat abundant de verdures com la pastanaga, el bròcoli i els espàrrecs. A més, s'inclouen dos formatges, un cremós i mozzarella, que aporten calci a aquest plat. Finalment, els ous que completen la barreja són una font de proteïnes brutal.

