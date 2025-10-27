Falsa quiche de verdures, la recepta especial del Chef Bosquet
Menja un plat complet i saborós amb la falsa quiche de verdures del Chef Bosquet
- Tota mena de receptes trencadores a Cuina Brutal, disponible a RTVE Play Catalunya
|Ingredients
|Preparació
La quiche és un plat d'origen francès. Tradicionalment, es prepara sobre una base comestible. Tanmateix, el Chef Bosquet s'ha proposat a Cuina Brutal elaborar una falsa quiche sense base, però amb tota la potència de sabor.
Aquesta elaboració té una quantitat abundant de verdures com la pastanaga, el bròcoli i els espàrrecs. A més, s'inclouen dos formatges, un cremós i mozzarella, que aporten calci a aquest plat. Finalment, els ous que completen la barreja són una font de proteïnes brutal.