Carme Ruscalleda, xef: "Em fan sospitar els cuiners que diuen que no els agrada menjar"
- Carme Ruscalleda, xef guardonada amb 7 estrelles Michelin, assegura que la cuina és cultura i és salut
- La xef i divulgadora culinària creu que s’ha d’educar les noves generacions perquè sàpiguen identificar els aliments de temporada
Per la xef i divulgadora culinària Carme Ruscalleda, el producte de proximitat tractat amb cura és la base d’una bona cuina. Potser és perquè va néixer a una família de pagesos i comerciants i cuina des que és una nena. Aquest amor per la professió va fer que es convertís en la primera xef a guanyar set estrelles Michelin.
A Punts de Vista, programa disponible a RTVE Play Catalunya, Ruscalleda revela el secret per no afartar-se de la cuina: “M’agrada molt menjar. Em fan sospitar els cuiners que diuen que no els agrada, em sembla que hi ha alguna cosa que grinyola... Jo cuino sempre pensant en l’emoció del resultat final”, assegura.
““
La cuinera també admet que no li agrada repetir plats. “Per a mi la salut és això: una mica de tot i molt de res”, apunta. “Forma part de la cultura catalana decidir que si aquesta setmana hem menjat mongetes del Sastre, no en tornarem a dinar fins a la setmana que ve”, afegeix.
Un territori excepcional
Carme Ruscalleda té clar el que la manté de peus a terra: “Continuar arrelada a la terra i no oblidar d’on soc”. Valora molt Catalunya perquè està convençuda que “no hi ha al món un territori tan petit que tingui tant de tot. A més, cadascuna de les comarques té una manera singular de fer les coses que no hem de perdre”.
“Hem nascut a un país on la cuina és cultura i és salut, no li girem l’esquena“
A la xef l’entristeix, sobretot, que hi hagi joves que no coneguin la temporada dels aliments o que no siguin capaços de fer una compra setmanal d’aprofitament. “No saben ben bé el que mengen. Penso que hem perdut dues generacions, i hem de culpar les famílies i també les administracions que no els han ensenyat,” es queixa. “Hem nascut a un país on la cuina és cultura i és salut, no li girem l’esquena”, reivindica.
Ruscalleda admet, però, que l’educació alimentària està millorant. Té un projecte per fer que la nutrició sigui una assignatura a les escoles que, enguany, s'ha consolidat gràcies al fet que Catalunya ha esdevingut Regió Mundial de la Gastronomia. “Pots ensenyar cuina a través de la geografia, de la ciència o de la història. No cal tenir una cuineta a les aules per fer un sofregit”, assegura.
““
Respectar el producte
Carme Ruscalleda és una enamorada de l’ofici i creu que “a la bona cuina hi ha l’esperit de la gent que sua la samarreta”. Això inclou, evidentment, els treballadors del sector primari que s’asseguren que a les cases hi arriba només el millor producte. Tot i això, la xef considera que se’ls maltracta. “No n'hi ha prou amb aplaudir quan hi ha la desfilada de tractors. El veritable aplaudiment és anar al mercat i comprar peix, verdura o carn”, sentencia.
“M’he adonat que cuinar demana ganes i disposició“
Malgrat tot, Ruscalleda és conscient que no tothom pot permetre’s dedicar gran part del seu dia a cuinar. “Amb els anys he canviat el discurs. M’he adonat que cuinar demana ganes i disposició. Si no en tens ganes i fas una truita o un ou ferrat, et sortirà un nyap”, assegura.
Per Carme Ruscalleda la cuina és com la música: “La recepta seria la partitura. Al final és una fórmula, però cada intèrpret hi posa el seu cor i sona diferent”. Això no treu, però, que la restauradora animi a totes les famílies a qui els agrada cuinar a fer un receptari i deixar així un llegat que perduri de generació en generació.