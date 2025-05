Carme Ruscalleda: "Sigo siendo la única mujer en mesas en las que se debaten proyectos"

Nos encontramos con Carme Ruscalleda en Moments, el restaurante del Hotel Mandarin Oriental de Barcelona que lidera su hijo Raül Balam y en el que ella sigue colaborando. Parece que sus cinco estrellas Michelín y tres soles Repsol le pesan. Es la única mujer en el mundo con tantos galardones de máxima categoría y la chef española que más estrellas acumula. Un trabajo de toda una vida que ahora continúa su hijo con una prometedora carrera.

“Alguna vez me han dicho que lo he tenido fácil porque hacía gracia por ser mujer“

Su camino al éxito

Carme Ruscalleda es una de esas mujeres que se dice “hecha a sí misma”. Hija de agricultores, su destino, nos cuenta, era quedarse en la tienda familiar, pero su inquietud y su trabajo la han llevado mucho más allá.

“ No nos encasillen. Estamos aquí y hemos venido para quedarnos“

Mientras que la cocina ha sido históricamente sostenida por mujeres, pocas chefs han conseguido llegar al Olimpo de la gastronomía. Ruscalleda asegura que el esfuerzo y la exigencia que ha necesitado han sido igual de pesados que si hubiese sido un hombre, aunque no siempre se lo han reconocido: “Alguna vez me han dicho que lo he tenido fácil porque hacía gracia por ser mujer”. Y ante esto, es contundente: “Nuestro equipo espera lo mismo de mí que si fuera un hombre, tengo los mismos costes y pago los mismos impuestos. Por tanto, no nos encasillen. Estamos aquí y hemos venido para quedarnos”.

Carme Ruscalleda frente a las cocinas de Moments

Ruscalleda se siente orgullosa de todas las mujeres que, como dice: “Han cocinado porque tocaba cocinar, no porque sintieran placer cocinando”. A ellas, asegura, les debemos toda la herencia culinaria de la que podemos disfrutar hoy. También admite sentirse “muy feliz” por las nuevas generaciones de mujeres: “Nos hemos liberado de, cuando nace una niña, cargarle con una mochila social de cuidar de su marido, de su familia y de la casa”.