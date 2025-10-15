Alauda Ruiz de Azúa: "Los Domingos neix d'una curiositat meva com a no-creient"
- El 24 d'octubre arriba als cinemes Los Domingos, guanyadora de la Conxa d’Or de Sant Sebastià
- La nova pel·lícula de Alauda Ruiz de Azúa narra la història d'una adolescent que vol convertir-se en monja de clausura
El pròxim 24 d’octubre arriba a les sales de cinema Los Domingos, la pel·lícula guanyadora de la Conxa d’Or del Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià. El film, dirigit per Alauda Ruiz de Azúa, s’endinsa en els límits de la fe, la llibertat i la família.
En una entrevista al programa Cafè d’idees, la cineasta ha explicat que la pel·lícula neix d’una curiositat personal com a no-creient. Los Domingos narra la història de l’Ainara, una noia de 17 anys que anuncia a la seva família la seva decisió de fer-se monja de clausura, ja que diu haver sentit la crida de Déu. La notícia sacseja el seu entorn i obre un abisme entre els membres de la família.
"La vocació religiosa és el detonant del viatge d’una família, d’enfrontar-se a les seves carències i debilitats”, ha assenyalat la directora.
Una de les coses que més la van sorprendre durant el procés de documentació va ser descobrir que, quan una jove comunica la seva vocació religiosa, sovint es genera un gran conflicte familiar, fins i tot en famílies creients.
Un cinema que et fa pensar
La protagonista, Blanca Soroa, va ser descoberta en un càsting a una escola de Bilbao. El repartiment principal inclou també cares conegudes com Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés i Nagore Aranburu, entre altres.
Segons Ruiz de Azúa, el film posa el focus en el pes de la família i en les diferents maneres d’entendre l’amor i la llibertat. A la pel·lícula, el món adult es debat per portar l’Ainara al seu terreny: la tieta, atea, i la mare priora simbolitzen dues formes oposades de veure la vida. “La superioritat moral d’ambdues, dinamita qualsevol possibilitat d’entesa amb l’altra”, destaca la directora.
“El que em sembla més interessant és el cinema que et deixa marge per reflexionar i et planteja qüestions incòmodes”, comenta la cineasta.
Després de l’èxit de Cinco lobitos, torna amb un film que posa en joc allò que no s’expressa, el pes del silenci i les ferides familiars no resoltes. La guanyadora de la Concha d'Or assegura que la pel·lícula té molt ADN basc i ha donat les gràcies al Festival de Sant Sebastià per "esperar-los".