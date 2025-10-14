1965: L'any que Espanya va rebre els Beatles, Frank Sinatra i Patrick Peyton
- La modernitat va arribar el 1965 a Espanya amb la música, el cinema i la religió
- Per què la policia va detenir José Corbacho quan era jove?
L'any 1965, Espanya vivia entre la rigidesa del règim i els primers signes d'obertura al món. Mentre les ciutats s'obrien al turisme, l'economia creixia amb el "desarrollismo" i el Concili Vaticà II transformava l'Església catòlica, el NO-DO començava a mostrar una Espanya moderna que volia agradar a l'exterior.
Enmig d'aquest context de transició lenta, el 1965 es recorda com un any de visites internacionals singulars, que van portar a Espanya figures de la religió, del cinema i de la música mundial. El sacerdot Patrick Peyton va congregar una gran multitud a Barcelona, el cantant i actor Frank Sinatra i l'actriu Ava Gardner van portar el glamour de Hollywood a la Costa Brava i els Beatles van visitar Madrid i Barcelona durant la seva gira internacional.
Patrick Peyton i el fervor religiós
El 1965, en plena efervescència religiosa i mentre el país s'obria, tímidament, a un món en transformació, Barcelona va rebre la visita del pare Patrick Peyton, una estrella mundial del catolicisme. Conegut com "l'apòstol del rosari", va congregar milers de fidels a la Diagonal de Barcelona, on es va celebrar la clausura de la campanya "El rosario en familia". L'acte, presidit per l'arquebisbe Modrego, va convertir la ciutat en un immens altar a l'aire lliure, amb el Virolai i la Salve montserratina com a himnes. El NO-DO va oferir una imatge solemne i multitudinària, paradigma del nacionalcatolicisme que dominava el relat oficial de l'època.
Frank Sinatra i Ava Gardner: amor i gelosia a la Costa Brava
Aquell mateix any, la Costa Brava va ser escenari de glamour, però també de gelosia. Frank Sinatra, cantant i actor nord-americà de renom, va aterrar a Barcelona després d'un llarg viatge des de Nova York "per passar uns dies de descans", segons relatava el NO-DO. En realitat, el motiu del seu viatge era més passional que turístic. La seva esposa, l'actriu Ava Gardner, rodava a Tossa de Mar la pel·lícula Pandora y el holandés errante amb el torero i actor Mario Cabré. L'idil·li que mantenien la diva de Hollywood i el torero català va despertar la gelosia de Sinatra, que va volar fins a Catalunya. L'episodi va simbolitzar el xoc entre el glamour de Hollywood i una Espanya encara controlada pel règim franquista.
Els Beatles desafien el franquisme
El 1965 també va ser l'any d'una altra visita històrica: la dels Beatles. El règim franquista no veia amb bons ulls l'arribada dels Beatles, però no podia prohibir l'entrada a quatre músics que acabaven de ser nomenats cavallers per la reina d'Anglaterra, Isabel II. Enmig d'una gran expectació juvenil, els Beatles van actuar a Madrid i a Barcelona. Tot i això, el NO-DO, fidel a la seva funció propagandística, va minimitzar-ne l'impacte, assegurant que "la recepció no va ser apoteòsica". De fet, el NO-DO no va emetre mai les imatges dels Beatles a Barcelona. I el reportatge que va publicar de l'actuació dels britànics a Madrid no era fidel a la realitat. El règim buscava transformar la modernitat del rock, símbol de llibertat juvenil, en un simple espectacle de folklore turístic.
Marisol visita Alemanya
Mentre el país rebia grans noms internacionals, una artista espanyola va travessar la frontera: Marisol. La cantant i actriu va visitar la ciutat alemanya de Bad Godesberg, on va oferir un espectacle als treballadors espanyols emigrats. El NO-DO va presentar l'actuació com un gest patriòtic: la jove estrella portava "una mica d'Espanya" als qui havien anat a buscar una vida millor. L'artista simbolitzava aquella Espanya moderna i alegre que el franquisme volia projectar al món.
Vols saber-ne més?
Com veus, les visites de grans estrelles internacionals van posar de manifest les tensions d'un país que estava dividit entre la tradició i la modernitat, mentre començava a oferir noves experiències culturals, musicals i religioses.
