Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Els programes de RTVE Catalunya

1965: L'any que Espanya va rebre els Beatles, Frank Sinatra i Patrick Peyton

1965: L'any que Espanya va rebre els Beatles, Frank Sinatra i Patrick Peyton
Els Beatles arriben a Espanya el 1965 durant la seva gira internacional per oferir 2 concerts: un a Barcelona i un a Madrid. Arxiu del NO-DO
Marta Valero Bayó

L'any 1965, Espanya vivia entre la rigidesa del règim i els primers signes d'obertura al món. Mentre les ciutats s'obrien al turisme, l'economia creixia amb el "desarrollismo" i el Concili Vaticà II transformava l'Església catòlica, el NO-DO començava a mostrar una Espanya moderna que volia agradar a l'exterior.

Enmig d'aquest context de transició lenta, el 1965 es recorda com un any de visites internacionals singulars, que van portar a Espanya figures de la religió, del cinema i de la música mundial. El sacerdot Patrick Peyton va congregar una gran multitud a Barcelona, el cantant i actor Frank Sinatra i l'actriu Ava Gardner van portar el glamour de Hollywood a la Costa Brava i els Beatles van visitar Madrid i Barcelona durant la seva gira internacional.

Patrick Peyton i el fervor religiós

El 1965, en plena efervescència religiosa i mentre el país s'obria, tímidament, a un món en transformació, Barcelona va rebre la visita del pare Patrick Peyton, una estrella mundial del catolicisme. Conegut com "l'apòstol del rosari", va congregar milers de fidels a la Diagonal de Barcelona, on es va celebrar la clausura de la campanya "El rosario en familia". L'acte, presidit per l'arquebisbe Modrego, va convertir la ciutat en un immens altar a l'aire lliure, amb el Virolai i la Salve montserratina com a himnes. El NO-DO va oferir una imatge solemne i multitudinària, paradigma del nacionalcatolicisme que dominava el relat oficial de l'època.

Patrick Peyton a Barcelona

Patrick Peyton congrega milers de fidels a la plaça Francesc Macià i la Diagonal de Barcelona per celebrar la clausura de la campanya “El rosario en familia”. Arxiu del NO-DO

Frank Sinatra i Ava Gardner: amor i gelosia a la Costa Brava

Aquell mateix any, la Costa Brava va ser escenari de glamour, però també de gelosia. Frank Sinatra, cantant i actor nord-americà de renom, va aterrar a Barcelona després d'un llarg viatge des de Nova York "per passar uns dies de descans", segons relatava el NO-DO. En realitat, el motiu del seu viatge era més passional que turístic. La seva esposa, l'actriu Ava Gardner, rodava a Tossa de Mar la pel·lícula Pandora y el holandés errante amb el torero i actor Mario Cabré. L'idil·li que mantenien la diva de Hollywood i el torero català va despertar la gelosia de Sinatra, que va volar fins a Catalunya. L'episodi va simbolitzar el xoc entre el glamour de Hollywood i una Espanya encara controlada pel règim franquista.

Frank Sinatra arriba a Catalunya

Frank Sinatra arriba a Catalunya per visitar la seva esposa, Ava Gardner, durant el rodatge de ‘Pandora y el holandés errante’. Arxiu del NO-DO

Els Beatles desafien el franquisme

El 1965 també va ser l'any d'una altra visita històrica: la dels Beatles. El règim franquista no veia amb bons ulls l'arribada dels Beatles, però no podia prohibir l'entrada a quatre músics que acabaven de ser nomenats cavallers per la reina d'Anglaterra, Isabel II. Enmig d'una gran expectació juvenil, els Beatles van actuar a Madrid i a Barcelona. Tot i això, el NO-DO, fidel a la seva funció propagandística, va minimitzar-ne l'impacte, assegurant que "la recepció no va ser apoteòsica". De fet, el NO-DO no va emetre mai les imatges dels Beatles a Barcelona. I el reportatge que va publicar de l'actuació dels britànics a Madrid no era fidel a la realitat. El règim buscava transformar la modernitat del rock, símbol de llibertat juvenil, en un simple espectacle de folklore turístic.

Els Beatles a Madrid

Els Beatles al concert que van fer a Madrid durant la seva estada al país el 1965. Arxiu del NO-DO

Marisol visita Alemanya

Mentre el país rebia grans noms internacionals, una artista espanyola va travessar la frontera: Marisol. La cantant i actriu va visitar la ciutat alemanya de Bad Godesberg, on va oferir un espectacle als treballadors espanyols emigrats. El NO-DO va presentar l'actuació com un gest patriòtic: la jove estrella portava "una mica d'Espanya" als qui havien anat a buscar una vida millor. L'artista simbolitzava aquella Espanya moderna i alegre que el franquisme volia projectar al món.

Marisol visita Alemanya

Marisol durant la seva actuació a Alemanya, en motiu de la visita que va fer el 1965 als espanyols emigrats al país. Arxiu del NO-DO

Vols saber-ne més?

Com veus, les visites de grans estrelles internacionals van posar de manifest les tensions d'un país que estava dividit entre la tradició i la modernitat, mentre començava a oferir noves experiències culturals, musicals i religioses. Si vols saber-ne més, pots veure a RTVE Play Catalunya L'any que vas néixer, presentat pel periodista Xavi Bundó, amb l'actor José Corbacho i la periodista Gemma Nierga que van néixer el 1965.

Posa a prova els teus coneixements

Per veure si t'has quedat amb totes les dades del capítol, t'animem posar-te a prova amb el següent quiz de la plataforma RTVE Play Participa:

Si no ho has encertat tot, no passa res, sempre pots tornar-ho a provar!

Es noticia: