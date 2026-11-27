Quin partit s'ajusta més a les teves idees? Fes el test d'afinitat política d'RTVE
- Respon 45 preguntes sobre tretze temes com l'habitatge, política fiscal, educació o immigració
- Com volen afrontar la crisi de l'habitatge els diferents partits?
- Quines propostes fan els programes electorals sobre immigració, asil i fronteres?
Aquest divendres s'han celebrat els actes de tancament de la campanya electoral, després de quinze dies de mítings, debats i intervencions dels candidats. En l'última jornada, les formacions han adreçat els seus missatges especialment als votants indecisos, en una campanya marcada per les crides a concentrar el vot. Ara, la ciutadania té al davant la jornada de reflexió abans d'assistir diumenge a les urnes.
A RTVE Catalunya hem preparat un test d'afinitat política perquè puguis comparar les teves posicions amb les propostes dels diferents partits que concorren a les eleccions. A través de 45 preguntes sobre tretze àmbits temàtics, podràs comprovar amb quines formacions coincideixes més i en quines qüestions hi ha més diferències.
El qüestionari es basa exclusivament en les propostes recollides als programes electorals del PSC, Comuns-Front Ampli, ERC, Junts, PP i Vox. És una eina informativa per conèixer millor les coincidències i discrepàncies entre les teves opinions i els plantejaments dels partits, no una recomanació de vot ni una predicció del resultat electoral.