Nuestra reportera María Larios ha disfrutado de un precioso día en Murcia con los mejores guías turísticos, los integrantes del grupo Viva Suecia. Un grupo español que triunfa en nuestro país con canciones como "Querer" o "Dolor y Gloria". Los cinco han paseado por las calles murcianas para descubrir los mejores sitios, pero también lo más distinguido de su gastronomía.

Las zonas verdes de Murcia

El Paseo del Malecón es una zona emblemática de la ciudad que funciona como nexo de unión entre la huerta murciana y el centro urbano. Además, Murcia cuenta con dos grandes espacios verdes. Por un lado, la sierra, donde se ubica el Santuario de la Fuensanta, y, por otro, la huerta, destacando el lujo de poder acceder a esta última a pie directamente desde el centro.

¿Dónde ir por el casco urbano?

El Puente de los Peligros, es indispensable es este tour, ya que une el Barrio del Carmen con el entorno de la catedral. Debe su nombre a la Virgen de los Peligros, colocada allí por el temor a las históricas crecidas y desbordamientos del río.

El camino sigue por la Plaza del Cardenal Belluga, situada en el corazón histórico de la ciudad, flanqueada por el Edificio Moneo y la Catedral de Murcia. Y, por supuesto, la torre de la Catedral de Murcia, que destaca por ser la segunda más alta de España, únicamente superada por la Giralda de Sevilla.

Lugares que han marcado a Viva Suecia

Uno de los edificios que han querido reseñar en esta visita es el Casino de Murcia, un sitio muy especial para ellos, ya que allí rodaron el videoclip de su canción "Deja encendida una luz". Otro lugar especial es el Monasterio de la Fuensanta, ya que paseando por este sitio el día del apagón, descubrieron una inscripción que dio nombre a su último disco, "En tiempos de paz".

Por último, en esta visita no podía faltar la gastronomía, y para ellos no hay nada mejor que el degustar la tradicional marinera, una tapa murciana que incluye ensaladilla, anchoa y rosquillas crujientes de pan.