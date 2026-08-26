Tony Aguilar, eurofán antes de nacer
- Julia Varela se reúne con su querido amigo en Aquí la Tierra
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Conocemos de sobra su voz, porque Tony Aguilar es el alma de las noches eurovisivas de Televisión Española, pero hoy también conocemos algunas de las aficiones del locutor y DJ gracias a este ratito con Julia Varela en Aquí la Tierra. Juntos han pasado muchas noches y días, pero esta vez Aguilar se sincera como nunca con Julia y la cámara.
Las otras pasiones de Tony Aguilar
Tony Aguilar ha reconocido que, a parte de la música, tiene otra gran afición: la comida. El locutor se ha sentado con su amiga en una terraza de Madrid para disfrutar de un buen pincho de tortilla de patata en su lugar de confianza. Pero el paseo no ha acabado ahí, juntos han visitado la Quinta de los Molinos, el refugio térmico favorito de Aguilar.
Allí han hablado de la historia del parque, un lugar que el locutor conoce bien. Fue diseñado por César Cort Botí a principios del siglo XX. "Quiso hacer una presentación del bosque mediterráneo en Madrid", ha contado Aguilar. Una referencia que Varela ha aprovechado para resaltar la unión que tenían diseñador y locutor: su amor por el Mediterráneo.
Un destino claro: la música
Guiado por la música desde antes de nacer, el locutor ha contado como durante el Festival de Eurovisión de 1973, estando en el vientre de su madre, se removió en la tripa cuando llegó el turno de Mocedades y su "Eres tú". Ese inolvidable himno que consiguió un segundo puesto curiosamente marcó su vida. Le apasiona la música y se nota, la disfruta y Julia, disfruta con él este paseo por la Quinta de los Molinos y por la historia de su vida.
Tony Aguilar también ha viajado a su niñez, cuando cogía el radiocasete de su madre, bajaba el volumen y con un micrófono en la mano, jugaba a presentar las canciones que sonaban en la radio. ¿Dudas? Parece que no, él siempre tuvo claro que su vida estaba ligada a la música y a la radio. El tiempo ha demostrado que no se equivocaba. Tony Aguilar es uno de los presentadores radiofónicos más conocidos en la actualidad en nuestro país y nadie se escapa a reconocer su voz a través de las ondas.