Tony Aguilar, eurofán antes de nacer

Conocemos de sobra su voz, porque Tony Aguilar es el alma de las noches eurovisivas de Televisión Española, pero hoy también conocemos algunas de las aficiones del locutor y DJ gracias a este ratito con Julia Varela en Aquí la Tierra. Juntos han pasado muchas noches y días, pero esta vez Aguilar se sincera como nunca con Julia y la cámara.

Las otras pasiones de Tony Aguilar Tony Aguilar ha reconocido que, a parte de la música, tiene otra gran afición: la comida. El locutor se ha sentado con su amiga en una terraza de Madrid para disfrutar de un buen pincho de tortilla de patata en su lugar de confianza. Pero el paseo no ha acabado ahí, juntos han visitado la Quinta de los Molinos, el refugio térmico favorito de Aguilar. Allí han hablado de la historia del parque, un lugar que el locutor conoce bien. Fue diseñado por César Cort Botí a principios del siglo XX. "Quiso hacer una presentación del bosque mediterráneo en Madrid", ha contado Aguilar. Una referencia que Varela ha aprovechado para resaltar la unión que tenían diseñador y locutor: su amor por el Mediterráneo. Aquí la Tierra Tony Aguilar, nuevo terrícola de honor Ver ahora