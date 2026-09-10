Conoce el lado más personal de Mavi Doñate

Salvador Jiménez se vuelve a encontrar con una experta de la televisión, la corresponsal de Televisión Española Mavi Doñate. La periodista se ha reunido con el reportero de Aquí la Tierra en su Zaragoza natal, donde le ha podido descubrir algunos de sus sitios más especiales.

Dos refugios de Doñate Mavi Doñate ha llevado a Salvador por el Jardín de Invierno, situado en la parte trasera del Parque Grande de Zaragoza. Un lugar creado en 1959 para proteger del viento cierzo a los zaragozanos que acudían al parque. Además, también han hablado de las zonas verdes de Zaragoza y de las posibilidades que tiene de convertirse en Capital Verde Europea en 2028, un galardón instituido y gestionado por la Comisión Europea para reconocer a las ciudades de la Unión Europea que mejor se ocupan e innovan en medio ambiente y del entorno vital de sus habitantes. Hace tan solo dos años, en 2024, otra ciudad española se hizo con el título: Valencia. En este recorrido por los lugares más destacados de Zaragoza, Mavi ha llevado a Salvador a la Basílica del Pilar, el verdadero corazón de la ciudad. Allí ha contado que tiene muchos recuerdos de ese lugar ligados a su infancia como de su abuela diciéndole que “si la Virgen vestía el manto blanco, se cumplían los deseos solicitados”. Cerca de la Basílica del Pilar está también el Puente de Piedra desde el que han podido observar una bonita estampa de la basílica.

Fan absoluta de los merengues Los dos han seguido su recorrido hasta la Pastelería Fantola, la más antigua de la ciudad, donde hace sus tradicionales merengues elaborados de forma sencilla únicamente con clara de huevo y azúcar. Después han pasado por La Casa de las Migas, para disfrutar de un delicioso plato de migas con uvas. Allí han conseguido su placa de terrícola de honor, una insignia que ha recogido orgullosa.