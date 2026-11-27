Gairebé 6 milions d'electors cridats a les urnes a Catalunya el 29N
- Catalunya habilita 2.674 col·legis i 9.076 meses per a les eleccions generals del 29N
- Els catalans escolliran 48 diputats al Congrés dels Diputats i 16 senadors
Catalunya ho té tot a punt per a les eleccions generals del 29 de novembre, una jornada en què estan convocats a les urnes 5.926.487 electors. El dispositiu desplegat inclou 2.674 col·legis electorals i 9.076 meses, repartits per tot el territori.
Per fer possible la votació, també s'han imprès més de 71 milions de paperetes i més de 8 milions de sobres, unes xifres que evidencien la dimensió logística dels comicis. Segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, José Crespin, els electors convocats representen 223.028 persones més que a les eleccions generals del juliol del 2023.
Barcelona concentra la major part del cens
Per demarcacions, Barcelona concentrarà la major part de l'activitat electoral amb 1.613 col·legis i 6.548 meses electorals. A Tarragona s'habilitaran 359 col·legis i 1.072 meses, mentre que Girona disposarà de 389 col·legis i 894 meses. Finalment, a Lleida hi haurà 313 col·legis i 562 meses.
Catalunya escollirà en aquests comicis 48 diputats al Congrés i 16 senadors, repartits entre les quatre circumscripcions. Barcelona triarà 32 diputats i 4 senadors, Girona 6 diputats i 4 senadors, Lleida 4 diputats i 4 senadors, i Tarragona 6 diputats i 4 senadors. A les darreres eleccions del 2023, el PSC va ser la força més votada a Catalunya (30,6%) seguida dels Comuns (14%) i el PP (13,8%).
Més de 129.000 sol·licituds de vot per correu
El vot per correu ha tornat a guanyar pes en aquestes eleccions. En total, 129.918 persones l'han sol·licitat a Catalunya, una xifra que suposa un increment del 29,1% respecte a les eleccions generals del novembre del 2019. Del total de peticions, 96.723 es van tramitar presencialment a les oficines de Correus, mentre que 33.195 es van formalitzar per internet.
Crespin ha atribuït aquest augment a una major consciència ciutadana sobre la importància de participar en les eleccions i a la normalització d'aquest sistema entre aquells electors que saben que el dia dels comicis no seran al seu domicili habitual.
6.375 representants de l'administració
La jornada electoral mobilitzarà també 6.375 representants de l'administració, encarregats de donar suport a la constitució de les meses i de transmetre les dades oficials de participació. Aquestes dades es faran públiques en dos avenços previstos a les 14.00 hores i a les 18.00 hores, mentre que els primers resultats de l'escrutini es començaran a difondre a partir de les 20.00 hores, un cop tanquin els col·legis electorals.
La jornada electoral començarà oficialment a les 9.00 hores, moment en què obriran els col·legis electorals de tot Catalunya. Abans, però, els membres titulars i suplents de les meses hauran de presentar-se als col·legis per procedir a la seva constitució i verificar que tot el material electoral estigui disponible i en correcte estat.
Les votacions es desenvoluparan ininterrompudament fins a les 20.00 hores. A aquesta hora es declararà formalment el tancament dels col·legis, tot i que els electors que encara siguin dins del recinte electoral podran exercir el seu dret a vot abans que es tanqui definitivament la mesa. Una de les novetats destacades d'aquesta convocatòria és que, per primera vegada, els ciutadans podran acreditar la seva identitat amb el DNI digital a través de l'aplicació oficial miDNI, que conviurà amb els sistemes tradicionals d'identificació.
Més de 10.600 agents per garantir la seguretat
L'operatiu de seguretat estarà format per 10.619 agents de diferents cossos policials. El desplegament inclou 5.510 efectius dels Mossos d'Esquadra, 2.960 agents de policies locals, 1.260 guàrdies civils i 889 policies nacionals. La seva missió serà garantir el desenvolupament normal de la jornada electoral i respondre a qualsevol incidència que es pugui produir.
Aquest dispositiu s'emmarca en un operatiu estatal que mobilitzarà més de 100.000 agents de les diferents forces i cossos de seguretat en els 22.943 locals electorals previstos a tot Espanya. Segons el Ministeri de l'Interior, el desplegament és un 11,5% superior al de les eleccions generals del juliol de 2023.
més de la vigilància presencial, les autoritats han reforçat la ciberseguretat electoral. La instrucció estatal aprovada per la Secretaria d'Estat de Seguretat preveu mesures específiques de prevenció, monitoratge i coordinació per protegir els sistemes informàtics vinculats al procés electoral davant possibles ciberatacs o accions de desinformació que puguin afectar el desenvolupament normal de la votació.
"La democràcia és molt visible el dia de les eleccions, però hi ha una part invisible, i és tota la feina que s’ha fet fins arribar fins aquí", ha destacat José Crespin, que ha reivindicat la coordinació entre les diferents administracions per fer possible el dispositiu electoral.