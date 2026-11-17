La IA pot ajudar a decidir què votar el 29N?
- Una investigació de la UOC conclou que els principals assistents d'IA es mantenen neutrals en el 85% de les respostes quan se'ls pregunta a quin partit votar
- L'estudi detecta diferències entre plataformes: Grok i ChatGPT són les que més acostumen a recomanar opcions polítiques, mentre que Gemini i Claude gairebé mai es posicionen
La batalla electoral del 29-N no només es lliura als mítings, els debats i les xarxes socials. Cada vegada més ciutadans recorren als assistents d'intel·ligència artificial per informar-se o resoldre dubtes polítics durant la campanya. Però, fins a quin punt aquestes eines poden influir en el vot?
Un estudi elaborat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i Science4Insights ha analitzat com responen diversos sistemes d'intel·ligència artificial quan se'ls pregunta directament a quin partit convé votar. La recerca examina 1.464 respostes generades a partir de 61 preguntes formulades en català, castellà, gallec i euskera.
La majoria d'assistents eviten recomanar el vot
La principal conclusió de l'estudi és que els sistemes d'IA tendeixen a mantenir-se neutrals. Segons els investigadors, en aproximadament el 85% dels casos els assistents eviten donar una consigna de vot explícita o recomanar una formació concreta.
La consultora de comunicació i professora col·laboradora de la UOC, Cristina Aced, explica que "en general evita recomanar". Segons detalla, més de vuit de cada deu respostes analitzades opten per la neutralitat i remeten l'usuari a contrastar informació o a valorar els programes dels diferents partits.
☕ La IA ens ajuda a decidir el vot pel #29N? Parlem de l'estudi de la UOC amb Cristina Aced, consultora de comunicació i professora col·laboradora de la universitat 🗣️ "En general evita recomanar. Grok i ChatGPT són les que tenen menys problemes" 📲 https://t.co/evDRSEW1bm https://t.co/ZGChuXi5cT— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 16, 2026
Grok i ChatGPT són els que més es posicionen
Ara bé, l'estudi també detecta diferències significatives entre plataformes. L'eina que mostra una menor neutralitat és Grok, el sistema d'intel·ligència artificial integrat a la xarxa social X. Segons les darreres dades recopilades pels investigadors, en prop del 40% de les respostes analitzades introdueix alguna recomanació o menció específica a un partit polític.
“Grok, la IA d’X d’Elon Musk, és la menys neutral. Es posiciona gairebé en la meitats del casos… Chatgpt ho fa en el 25% dels casos", detalla Ferran Lalueza, professor i investigador de la UOC.
Per darrere se situa ChatGPT, que inclou referències concretes a partits en aproximadament una de cada quatre respostes.
En canvi, Gemini, Claude i altres eines analitzades del cercador de Google (IA Mode i IA Overview) són més neutrals, i pràcticament eviten aquest tipus de recomanacions. En alguns casos, les mencions directes a una opció política no arriben ni al 2% de les respostes estudiades.
La resposta canvia segons la pregunta
Els investigadors també han observat que les recomanacions varien en funció del tema plantejat.
Segons explica el professor i investigador de la UOC Ferran Lalueza, quan les preguntes estan relacionades amb qüestions com l'habitatge, la igualtat o les polítiques socials, les respostes tendeixen a associar-se més sovint amb formacions progressistes.
En canvi, quan els usuaris pregunten sobre immigració o ocupació il·legal d'habitatges, les eines acostumen a citar amb més freqüència partits de la dreta, especialment PP i Vox.
Això evidencia que no existeix una única "ideologia de la IA", sinó que les respostes depenen del context, de la formulació de la pregunta i de les fonts que consulta cada sistema.
L'idioma i les fonts també influeixen
L'estudi destaca que factors com la llengua utilitzada o les fonts emprades pels assistents també condicionen el resultat.
Aced assenyala que la IA acostuma a reproduir relacions ja presents en l'ecosistema informatiu. És a dir, no genera recomanacions del no-res, sinó que les construeix a partir de continguts ja publicats per mitjans de comunicació, comparadors electorals, enquestes i altres fonts disponibles a internet.
Els investigadors alerten, a més, que aquestes fonts poden canviar amb el temps i alterar les respostes. De fet, la recerca ha detectat variacions en les recomanacions d'un mateix assistent en qüestió de setmanes.
Pot la IA influir en el vot?
Els autors de l'estudi adverteixen que els assistents d'intel·ligència artificial no haurien de substituir la consulta de fonts informatives diverses ni la lectura dels programes electorals.
Segons Cristina Aced, aquestes eines tendeixen a "agradar" a l'usuari i poden modular les seves respostes en funció dels interessos detectats o del tipus de conversa. Per això, recomana utilitzar-les com una eina complementària i no com una guia per decidir el vot.
☕ La consultora de comunicació Cristina Aced diu com la intel·ligència artificial ens pot donar respostes diferents en funció de les nostres preguntes 🗣️ "El que vol és agradar" 📲 https://t.co/evDRSEW1bm https://t.co/L4etgOYGPP— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 16, 2026
La investigació també apunta que els partits polítics podrien intentar influir indirectament en aquestes respostes incidint sobre les fonts i continguts que consumeixen els sistemes d'intel·ligència artificial, una possibilitat que els experts consideren un nou repte per a la qualitat del debat democràtic.