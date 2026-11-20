Qui guanyaria les eleccions generals del 29-N a Catalunya segons les enquestes?
- Els principals sondejos publicats abans de les eleccions generals del 29-N coincideixen a situar el PSC com a força guanyadora a Catalunya
- ERC milloraria resultats i es consolidaria com a segona força, mentre que Junts perdria representació i Vox disputaria la tercera posició al PP
A pocs dies de les eleccions generals del 29 de novembre, les enquestes apunten a un escenari força clar a Catalunya. Tot i les diferències entre sondejos, totes les projeccions coincideixen a donar la victòria al PSC, que es mantindria com la força més votada, mentre ERC emergiria com el principal partit de l'espai independentista.
Estimació de la darrera enquesta comparat amb el resultat de 2023 · Catalunya (48 escons)
Enquesta de referència: 16/11/2026. L'ombrejat indica la forquilla
Font: Enquesta de 'El Mundo' del 16/11 que recull les dades de Catalunya · Elaboració pròpia
Darreres enquestes dels partits catalans pel 29N
Cada fila és una enquesta; cada columna, un partit. Les files sumen sempre 48 escons.
Font: enquestes recollides per l'ACN i el CIS preelectoral · Elaboració pròpia
El PSC lidera totes les projeccions
Les tres enquestes amb estimacions detallades per a Catalunya situen els socialistes al capdavant. El panel de Sigma Dos per a El Mundo, publicat el 16 de novembre, atorga al PSC entre 15 i 17 diputats. Per darrere se situaria ERC amb entre 9 i 10 escons, mentre Vox i PP es mourien en una forquilla d'entre 6 i 8 representants cadascun. Junts obtindria entre 4 i 5 diputats i els Comuns entre 3 i 4.
També l'enquesta de YouGov per al diari Ara dibuixa una victòria socialista amb 16 escons. Tot i perdre tres diputats respecte a les generals del 2023, el PSC conservaria una còmoda primera posició.
La projecció de SW Demoscopia per a La Séptima és encara més favorable per als socialistes i eleva el seu resultat fins als 19 diputats, repetint pràcticament els registres de les darreres eleccions generals.
ERC es consolida com a segona força
Les enquestes apunten a una recuperació d'ERC després dels resultats del 2023. El sondeig de YouGov és el més optimista per als republicans i els concedeix 13 escons, gairebé el doble dels set actuals.
La projecció de SW Demoscopia els atorga 11 diputats, mentre que Sigma Dos situa ERC entre els 9 i els 10 representants.
El CIS també reforça aquesta tendència. L'estudi preelectoral publicat el 12 de novembre situa els republicans en una forquilla d'entre 10 i 14 diputats, convertint-los en una de les forces amb millor evolució a Catalunya.
Junts apareix en retrocés
La principal coincidència entre els sondejos és la pèrdua de força de Junts. Sigma Dos li atribueix entre 4 i 5 escons, mentre que YouGov el situa en 4 diputats. SW Demoscopia repeteix aquesta mateixa xifra.
El CIS és encara més sever i redueix la representació de Junts a entre 2 i 4 escons. Només el tràcking de Sociométrica per a El Español s'allunya d'aquesta tendència i manté la formació en els 7 diputats que té actualment al Congrés.
Vox disputa la tercera plaça al PP
Un altre dels elements destacats de les enquestes és la fortalesa de Vox a Catalunya. Tant YouGov com SW Demoscopia situen la formació de dreta radical com a tercera força catalana amb 6 diputats, per davant del PP, que n'obtindria 5.
L'enquesta de Sigma Dos apunta a una pugna molt més ajustada, amb Vox i PP compartint una forquilla d'entre 6 i 8 escons.
Qui guanyaria les eleccions a nivell estatal?
Les últimes enquestes de cara dibuixen un escenari relativament estable a escala estatal, amb el PP al capdavant i amb opcions de governar gràcies al suport de Vox. Tot i les diferències entre estudis, els sondejos coincideixen a atorgar al bloc de dretes la majoria absoluta al Congrés dels Diputats.
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2Cat i Ràdio 4 , la fundadora i codirectora del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP), Àngels Pont, explica que la majoria d'enquestes veuen un "empat tècnic" entre Sánchez i Feijóo per bé que cap diu que no hi hagi majoria de PP i Vox. I es fixa en la fidelitat de vot, perque creu que el debat pot contribuir a "fidelitzar més el vot del PP": "Tenia una certa debilitat aquí, hi havia indecisió. Estàvem parlant de fidelitats del 60-65%, molt similar a les del PSOE".
Pont ha destacat que les enquestes reflecteixen una elevada volatilitat electoral. "Cada vegada hi ha més gent que no té un vot fidel", ha afirmat, apuntant que prop de la meitat dels electors poden canviar de vot entre convocatòries.