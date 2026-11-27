Marc Márquez es retira de la competició
- El tro de Cervera anuncia que la cursa d'aquest cap de setmana a la Comunitat Valenciana serà l'última com a pilot professional
- Márquez plega després d'haver assolit el vuitè Mundial de MotoGP i malgrat que tenia contracte amb Ducati per dues temporades més
Marc Márquez, flamant campió del món de MotoGP per vuitena vegada, ha anunciat aquest divendres la seva retirada de la competició. Tot just una setmana després d'haver sumat una nova corona mundial al seu extens palmarès, el pilot de Cervera ha fet oficial el que molts aficionats es temien. Que tot i tenir signats dos anys més de contracte amb l'escuderia Ducati, el tro de Cervera ha decidit baixar de la moto pel seu estat físic i per encetar una nova etapa a la vida amb altres prioritats.
En una roda de premsa amb alguns moments emotius, Márquez ha explicat que deixa la competició "content, alegre i amb orgull" perquè en tota la seva trajectòria sempre ha intentat donar el 100%. Ha admès que hi ha hagut moments molt complicats, que els problemes físics conseqüència de múltiples caigudes han estat cada cop més difícils de portar i que la càrrega mental acumulada el va fer arribar a la conclusió que era el moment de parar.
⚡️ Marc Márquez explica per què marxa de forma prematura i confessa com li agradaria ser recordat 🗣️ "Sempre m'he entregat al 100% i ha valgut la pena" ➕ Info: https://t.co/lMZY79fAiK https://t.co/1iWHxCgAx8— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 27, 2026
Ha assegurat que la decisió de retirar-se ja estava presa després del Gran Premi del Japó al circuit de Motegi, però que només ho havia compartit amb el seu germà Àlex. Márquez tenia dos anys més de contracte amb Ducati. Ha agraït a la marca italiana el suport rebut i el respecte per la seva decisió i ha confirmat que el seu lloc a la graella amb aquesta escuderia l'ocuparà el seu germà.
Un últim títol molt treballat
Márquez es va proclamar campió del món de la màxima competició del motociclisme per vuitena vegada diumenge passat al circuit de Portimao (Portugal). En va tenir prou amb una novena posició que li va permetre certificar de manera matemàtica la desena corona mundial de la seva carrera esportiva.
Ha estat un títol molt lluitat i un dels més difícils de la seva trajectòria. A la cursa 'sprint' de dissabte a Portimao, el pilot de Ducati va veure com se li escapava el campionat amb una caiguda inoportuna a l'última volta. Potser per això, va optar per una estratègia conservadora a la cursa llarga de diumenge, en què va prioritzar la prudència per assegurar-se arribar al darrer Gran Premi de la temporada, aquest cap de setmana al circuit de Xest, amb el títol a la butxaca.
A Portugal, Márquez va començar liderant la cursa, però aviat va cedir terreny davant l'empenta de les Aprilia fins a instal·lar-se en una còmoda zona mitjana. Després de les caigudes del seu grmà Àlex, de Zarco i d'Acosta va arribar a rodar sisè, però va anar perdent posicions fins a situar-se novè a les últimes voltes. Amb Bezzecchi escapat al capdavant i Martín segon, el de Cervera va evitar qualsevol risc innecessari, ja que la desena posició i una possible victòria de Martín haurien ajornat la celebració.
La nova corona té un valor especial pel camí recorregut fins a arribar-hi. A finals de maig, després del Gran Premi d'Itàlia a Mugello, Márquez estava a 102 punts del liderat, aleshores en mans de Marco Bezzecchi. Cinc mesos després, el pilot de Cervera culminava una remuntada històrica per guanyar el campionat.
El moment més delicat de la temporada va arribar al Gran Premi de França. Márquez va patir una esgarrifosa caiguda durant la cursa 'sprint' de Le Mans i va haver de passar pel quiròfan. La doble intervenció el va deixar fora de la cursa de diumenge i també de la cita a Montmeló. Va tornar a Mugello encara convalescent i amb prou feines va poder sumar 14 punts. Ell mateix va arribar a admetre que el campionat semblava escapar-se.
Però l'escenari va canviar a partir del Gran Premi d'Hongria, a Balaton Park. Allà va començar una reacció espectacular que li va permetre recuperar terreny a una velocitat inesperada. El seu rendiment, unit als errors i els problemes físics dels seus principals rivals, va transformar completament la classificació. A Misano ja va assaltar el liderat, empatat a punts amb Jorge Martín, i des de llavors va anar consolidant un avantatge que li va permetre arribar a Portugal amb la primera oportunitat matemàtica de proclamar-se campió.
El millor de tots els temps
El campionat mundial del 2026 ha estat l'últim de la trajectòria professional de Marc Márquez. N'ha sumat 10 en total i 8 a la màxima competició del motociclisme mundial (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 i 2026). Els altres dos els va aconseguir molt jove: un a 125 centímetres cúbics (cc) l'any 2010 amb només 17 anys, i l'altre a la categoria de Moto 2 l'any 2012 amb 19 anys.
En la lluita entre els grans pilots de la història, a l'antiga categoria de 500cc i a l'actual de MotoGP, Márquez ha superat els 9 campionats assolits per Valentino Rossi, 7 dels quals a la màxima categoria. La comparació amb Rossi afegeix una dimensió especial a la fita. Tots dos van protagonitzar alguns dels duels més intensos de l'era moderna de MotoGP, en què van compartir pista durant 9 temporades.
Amb els seus 10 títols, Marc Márquez s'ha quedat només per darrere de Giacomo Agostini, el pilot més premiat de la història del motociclisme, que suma 15 títols en total i 8 a la màxima categoria. El de Cervera tampoc ha atrapat Ángel Nieto en nombre de títols, ja que el pilot espanyol en va aconseguir 13 en total. Ara bé, cap dels quals a la màxima cilindrada.
Fora dels circuits, Márquez ha rebut nombrosos premis i reconeixements. Ha estat considerat millor esportista català de l'any en 4 ocasions (2013, 2014, 2017 i 2019). El 2014 va rebre el Laureus com a esportista revelació de l'any. El mateix anys que la seva vila natal, Cervera, el va reconèixer com a fill predilecte de la localitat.