Els pescadors catalans, en contra la proposta de la UE que retalla a 97 els dies de pesca
- Les confraries de pescadors de Catalunya qüestionen la rebaixa quan s'han recuperat els estocs
Els pescadors catalans es troben indignats davant el tercer any consecutiu amb una proposta de retallades de les quotes de pesca per part de la Comissió Europea. Des de Brussel·les es planteja reduir a 97 dies de pesca l'any vinent al Mediterrani, són 46 menys que els acordats pel 2026.
Aquesta rebaixa del 32% ha xocat amb l'oposició de les confraries de pescadors de Catalunya. El seu president Toni Abad ho veu com "un atac directe a la pesca de la Mediterrània".
☕ Brussel·les proposa retallar un 32% els dies de pesca el 2027: parlem amb Toni Abad, president de la @fnccp_ 🗣️ "És un malson que està patint la pesca. S'ha de passar de les paraules als fets, això no ho aguantarem, serà insostenible" 📲 https://t.co/evDRSEW1bm https://t.co/nyh7yhybah— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 24, 2026
Des del sector de la pesca d'arrossegament argumenten que els estocs de peixos s'han recuperat i les dades de biomassa són positives, uns fets que asseguren que ho avalen diversos organismes científics. "No atenen a raons i no entenem perquè no fan un cop de timó", ha afirmat Abad.
A la vegada, han criticat que es vulguin posar més limitacions i han reclamat estabilitat per garantir la viabilitat econòmica dels armadors i les tripulacions.
Espanya s'oposa a les retallades de pesca
El ministre d'Agricultura i Pesca, Lluís Planas, ha manifestat la seva oposició a la proposta de la Comissió Europea. En el pròxim debat del Consell de la Unió, que se celebrarà el 14 i 15 de desembre, anirà acompanyat de representants dels pescadors per defensar els seus interessos.