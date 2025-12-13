Els pescadors catalans podran treballar 143 dies al Mediterrani el 2026
- Brussel·les acorda amb Espanya, França i Itàlia mantenir 143 dies de pesca al Mediterrani amb les mateixes mesures compensatòries
- Planas anuncia l'acord per a les quotes de l'any vinent després de dues jornades maratonianes a Brussel·les
Els pescadors del Mediterrani podran treballar 143 dies el 2026, mantenint les mateixes mesures compensatòries que aquest any. L’acord s’ha assolit a Brussel·les després de dues jornades de negociacions amb la Comissió Europea, evitant la proposta inicial que reduïa les jornades en un 65%.
S'eviten noves restriccions mediambientals
La flota d’arrossegament podrà pescar unes 20 setmanes l’any sense aplicar noves restriccions ambientals, mantenint la proporció de 2025. El ministre d’Agricultura i Pesca, Luis Planas, ha destacat l’esforç per aconseguir aquest resultat, tenint en compte que la premissa inicial era limitar la pesca fins a només 9 dies.
Espanya, França i Itàlia han negociat en bloc per defensar els interessos del sector. El ministre ha posat en valor les adaptacions implementades aquest any, com l’ús de malles amb forats més grans, vedes a més profunditat i portes hidro-pulsades, mesures que Brussel·les considerava essencials per permetre més dies de pesca.
En l’acord anterior, els pescadors podien triar entre diverses mesures de compensació per augmentar els dies de pesca. Ara, la proposta inicial exigia aplicar-les totes per superar les 100 jornades. Finalment, el Consell de la UE ha confirmat que es manté el nivell d’esforç pesquer per a la flota d’arrossegament en aigües espanyoles, franceses i italianes.
Clam dels pescadors per la gamba
Les reaccions del sector pesquer català han estat positives davant l’acord de 143 dies de pesca, tot i que recorden que la seva petició inicial era arribar als 180 dies. Antoni Abad, president de la Federació Nacional Catalana de Pescadors, celebra que la proposta de només nou dies no s’hagi consumat, però alerta a Ràdio 4 que cal continuar treballant per millorar les condicions.
Abad també destaca el compromís del comissari europeu Costas Kadis per flexibilitzar el reglament de control, fet que permetrà alliberar-se del “corsè” actual sobre jornades i pesca de gamba. Tot i això, critica que no s’hagi aixecat la limitació sobre la gamba, amb topalls de quilos i jornades que considera “un disbarat”, ja que els experts asseguren que la població s’està recuperant.
Caldrà seguir lluitant
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha valorat molt positivament l'acord amb la Comissió Europea per les quotes de pesca, però ha alertat que la "lluita segueix" i que ara s'ha de modificar el reglament europeu.
En declaracions a RAC1, ha afirmat que s'ha assolit el principal objectiu, que era "tombar" la proposta inicial, i ha afegit que ara caldrà establir un repartiment "el més just possible".
De la seva banda, Planas ha comparegut des de Brussel·les i ha celebrat que l'acord "és molt positiu". "Revertim una tendència de reduccions", ha fet valdre. Segons ha explicat, durant les discussions, la Comissió Europea s'ha compromès a modificar el reglament comunitari perquè els dies de pesca deixin de fixar-se sobre la base de l'exemplar més vulnerable.
Els punts clau de l'acord
✅ 143 dies de pesca al Mediterrani el 2026, mantenint les mateixes mesures compensatòries.
🇪🇺 Acord assolit a Brussel·les després de dues jornades de negociacions amb la Comissió Europea.
⚓ La flota d’arrossegament podrà pescar unes 20 setmanes l’any sense noves restriccions ambientals.
🤝 Espanya, França i Itàlia han negociat en bloc per defensar els interessos del sector.
🔍 Adaptacions del sector: malles més grans, vedes a més profunditat i portes hidro-pulsades.
📜 El Consell de la UE confirma que es manté el nivell d’esforç pesquer en aigües espanyoles, franceses i italianes.