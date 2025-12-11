Sortir a mar sense permís: els pescadors es planten davant les quotes de pesca
- Els pescadors catalans avisen que no acceptaran una proposta de quotes igual o inferior als dies de pesca de l’any passat
- Reclamen més estabilitat i posar fi a les limitacions que, asseguren, els ofeguen
Els pescadors catalans no descarten no respectar les quotes que s’acabin acordant aquesta setmana a Brussel·les si “no són coherents” amb la realitat del sector. El president de la Federació de Confraries de Pescadors de Catalunya, Antoni Abad, insisteix que no acceptaran res que impliqui menys dies que els 130 aconseguits el 2024 i reclama “una proposta que faci viable les empreses”.
Abad adverteix que una protesta suposa perdre un dia de feina i defensa que, en cas de no haver-hi acord, “tocarà sortir a pescar i ja vindrà algú a dir-nos que no”. Afegeix que moltes embarcacions han quedat a port, mariners han anat a l’atur i no hi ha hagut compensacions directes.
El sector denuncia que la gamba està afectada per un doble límit: nombre de dies i volum de captures. Una mesura que consideren "un disbarat", perquè obliga les embarcacions a desplaçar-se cap a espècies més pressionades com el roger o el lluç. “Ens diuen que no anem a la gamba, que està bé, i que anem a pescar peix més tocat. No té cap sentit”, lamenta Abad.
La pressió d’una possible minoria de bloqueig
Els pescadors es mostren “esperançats” per l’opció d’una minoria de bloqueig, conjuntament amb França i Itàlia, que podria impedir un acord desfavorable i forçar la Comissió a presentar una nova proposta. També confien que la comunitat científica avala obtenir més dies de pesca gràcies a la recuperació dels caladors.
Qui també ha carregat contra l'acord de quotes és el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i adverteix que "ens ho juguem tot" a la reunió de la Comissió Europea sobre les quotes de pesca al Mediterrani: "Hem fet la feina amb el sector"
En aquest sentit, ha reclamat a Brussel·les que concreti mesures urgents per al sector pesquer català, després que un 80% de la flota d'arrossegament estigui aturada o amb poques jornades de pesca disponibles. Ordeig ha advertit que, sense una solució immediata, es corre el risc de perdre capacitat de pesca i d'afectar la suficiència alimentària del peix autòcton.
Planas arriba a la UE per defensar més dies i més TAC
Mentrestant, el ministre Luis Planas és a Brussel·les per participar en el Consell de Ministres de la UE, on es fixaran els TAC i les quotes per al 2026. El govern espanyol defensa un increment de les possibilitats de pesca, especialment per al Mediterrani, i reivindica que la flota ha complert totes les mesures de gestió i sostenibilitat acordades el 2023.
La Comissió Europea, però, insisteix que calen més esforços per evitar un escenari extrem: una reducció del 65% dels dies de pesca, que deixaria la flota mediterrània amb només 9,7 dies de feina el 2025.
Els investigadors: “S’ha de mantenir la pesca d’arrossegament”
La investigadora de l'Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (Icatmar) i de l'Institut de Ciències del Mar (ICM) - CSIC, Eve Galimany, defensa que es pot recuperar el mar sense prohibir la pesca d'arrossegament, en contra del que diu la Comissió Europea. "Hi ha moltes altres maneres de gestionar. S'ha de mantenir. Les alternatives a la pesca de proximitat són molt pitjors", defensa en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga.
L'experta també destaca que la CE treballa amb dades desactualitzades i assenyala el que considera les seves incongruències: "No té res a veure una barca d'arrossegament de la costa catalana amb una bèstia d'arrossegament que surten de l'Atlàntic a aigües internacionals durant mesos". I veu difícil que la Comissió sigui flexible amb els dies de pesca al Mediterrani.