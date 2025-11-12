Ordeig exigeix mesures urgents a Brussel·les per salvar la pesca catalana
- Un 80% de la flota d'arrossegament està aturada o amb poques jornades disponibles
- Sense solucions, la gamba, l'escamarlà i el rap autòctons podrien faltar a les taules aquest Nadal
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha reclamat a Brussel·les que concreti mesures urgents per al sector pesquer català, després que un 80% de la flota d'arrossegament estigui aturada o amb poques jornades de pesca disponibles. Ordeig ha advertit que, sense una solució immediata, es corre el risc de perdre capacitat de pesca i d'afectar la suficiència alimentària del peix autòcton.
Situació crítica per a espècies com la gamba, l'escamarlà i el rap
Les mesures de la Unió Europea actuals, segons el conseller, són "bones paraules" que no es tradueixen en fets, malgrat que els pescadors han aplicat pràctiques més sostenibles i selectives. La situació és especialment crítica per a espècies com la gamba, l'escamarlà i el rap, que podrien faltar durant els dies de Nadal.
El president de la Federació Nacional Catalana de Confraries, Antoni Abad, ha alertat que el sector ha perdut la meitat de la flota en els últims 20 anys i ha reclamat a la Comissió Europea "seny" i una millor comprensió de la pesca mediterrània, amb jornades més limitades respecte a altres regions com l'Atlàntic. "No estem reclamant res més que el dret a treballar", ha afegit.
Ordeig confia que en els pròxims dies es concretin solucions, incloent-hi possibles dies addicionals de pesca per al 2025, i avisa que, si no s'arriba a un acord, el sector prepara mobilitzacions.