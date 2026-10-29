La vaga de maquinistes redueix un 25% els viatgers
- La vaga de maquinistes de Renfe es desenvolupa amb normalitat, serveis mínims complerts i un 25% menys de passatgers a Rodalies
- Els usuaris es mostren resignats i avancen els seus viatges per evitar problemes
La jornada de vaga convocada pel sindicat Semaf entre els maquinistes de Renfe ha arrencat aquest matí sense incidències rellevants a Catalunya. La protesta afecta els serveis de Rodalies, regionals i llarga distància, però els primers trens han sortit amb relativa puntualitat i els serveis mínims previstos s'han complert.
Molts usuaris han afrontat el dia amb resignació i han optat per arribar abans de l'habitual a les estacions o bé buscar alternatives de transport per evitar possibles afectacions.
Segons ha explicat el director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà, la jornada s'està desenvolupant amb "pràcticament una absoluta normalitat". El responsable ferroviari ha detallat que s'ha registrat una reducció aproximada del 25% dels viatgers respecte d'un dijous habitual.
Tot i això, ha advertit que aquesta baixada de passatgers no implica necessàriament una menor ocupació dels trens, ja que també circulen menys combois a causa de la vaga.
Serveis mínims durant tot el dia
Durant les franges de màxima demanda, entre les 6.00 i les 9.30 hores i entre les 17.00 i les 20.30 hores, està previst que circulin el 66% dels trens, és a dir, dos de cada tres serveis habituals.
A la resta de la jornada, els serveis mínims fixats són del 33%. Des de Rodalies destaquen que la previsió és mantenir la normalitat operativa durant la tarda, quan els desplaçaments acostumen a estar més repartits.
Reclamacions per reforçar la seguretat
La mobilització dels maquinistes té com a principal objectiu reclamar millores en matèria de seguretat ferroviària i en els protocols d'actuació davant d'emergències climàtiques. El col·lectiu denuncia que les reivindicacions arriben després d'un any marcat per diversos accidents a la xarxa ferroviària de l'Estat.
A Catalunya, recorden especialment l'accident registrat a principis d'any a la línia R4, prop de Gelida, durant un episodi de temporal i en què va morir un maquinista en pràctiques.
En relació amb les demandes dels treballadors, Playà ha defensat que les administracions impulsen inversions "molt importants" per modernitzar i reforçar la xarxa ferroviària.
El director de Rodalies ha assegurat que les actuacions executades els últims mesos ja han contribuït a millorar la resposta davant situacions meteorològiques adverses. "Les últimes tongades de pluges importants que han sigut molt més severes que les que van haver-hi al mes de gener i l'afectació que ha tingut a la xarxa de Rodalies ha sigut clarament inferior", ha defensat.