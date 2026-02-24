Els maquinistes dels Ferrocarrils afronten la primera jornada de vaga per reclamar més seguretat a la xarxa
- La companyia assegura que el sistema de gestió actual ja garanteix els nivells de seguretat
Els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya afronta aquest dimarts la primera de les cinc jornades de vaga convocades pel sindicat SEMAF, que també s’estendran als dies 25 de febrer i 2, 3 i 4 de març. La convocatoria arriba dues setmanes després de la vaga dels maquinistes a Rodalies, que va acabar amb un acord amb el Ministeri de Transports, i té com a principal objectiu reclamar més seguretat en el servei i millores en les condicions laborals del col·lectiu de maquinistes.
El Departament d’Empresa i Treball ha fixat serveis mínims del 50% en hora punta i del 25% en la resta de franges per a aquesta setmana. De cara als dies coincidint amb el Mobile, els serveis s’elevaran fins al 66% i el 33% respectivament per l’increment de la demanda.
Primera jornada de la vaga de maquinistes a FGC convocada per SEMAF per demanar millores en la seguretat.
🎙️ L'última hora amb @DavidRi0l | @cafedidees_rtve pic.twitter.com/KadRnmMhIx“
Suport parcial dels sindicats
El sindicat CCOO ha anunciat que se sumarà a les jornades del 2, 3 i 4 de març i ampliarà la convocatòria a la resta de col·lectius professionals. En canvi, UGT ha descartat participar-hi.
Des de CCOO reclamen, a més de millores en seguretat, l’adjudicació de les places vacants i mesures per garantir la desconnexió digital. El dia 2 de març han convocat una vaga de 24 hores, mentre que els dies 3 i 4 serà per franges.
Discrepàncies amb els serveis mínims
SEMAF ha denunciat que els serveis mínims aplicats per l’empresa són superiors als decretats per l’autoritat laboral i ha posat el cas en mans dels seus serveis jurídics. El sindicat considera que es tracta d’una irregularitat i critica el que qualifica d’actitud “restrictiva” de la companyia davant l’exercici del dret de vaga.
FGC defensa el sistema de seguretat
La companyia ha expressat “sorpresa” per una convocatòria que considera “artificiosa” i assegura que el seu model de gestió ja garanteix la seguretat de la xarxa. També subratlla que SEMAF té una representació minoritària dins el comitè d’empresa, amb el 13% dels delegats.
Segons l’operador, actualment no hi ha cap procés de negociació obert amb el comitè i insisteix que la seguretat “preval per sobre de qualsevol altre criteri”.