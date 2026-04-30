Rodalies intenta recuperar-se 100 dies després del xoc de Gelida amb "millores imminents" a la xarxa
- El servei ferroviari tornarà a ser de pagament a partir del pròxim dissabte 9 de maig
- La xarxa ha perdut un 25% d'usuaris en un any però asseguren una recuperació progressiva
Ja han passat 100 dies de l'accident de Rodalies en la línia R4 en el tram de Gelida. Des d'aleshores, la xarxa ferroviària catalana ha viscut mesos de tensions, incidències i una davallada històrica d'usuaris. Per fer front a la situació, la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, han visitat el túnel de Rubí per fer balanç de les actuacions executades i marcar el rumb dels pròxims mesos.
Santano ha destacat que s'ha seguit "un full de ruta clar" en els darrers mesos, amb la inspecció de 690 punts propers a la via i l'estabilització de 65 trinxeres. Tot i això, ha admès que encara hi ha obres en curs que obliguen a mantenir limitacions temporals de velocitat.
Finalitza la gratuïtat del servei
El primer anunci fet aquest dijous és que Rodalies tornarà a ser de pagament a partir del pròxim dissabte 9 de maig. La mesura posa fi a la gratuïtat vigent des de l'accident de Gelida del 20 de gener.
El retorn al pagament arriba mentre el servei encara arrossega incidències, però amb una recuperació del passatge que ja se situa al voltant del 90%, segons el Govern. L'executiu defensa que la millora del sistema permet retirar aquesta mesura excepcional, tot i que el restabliment complet de la normalitat no s'espera fins a les pròximes setmanes.
Obres en marxa
Les limitacions de velocitat passaran de 216 a 147 la setmana vinent, amb la previsió de reduir-les fins a només una quarantena al juny. És a dir, se'n retiren 69 limitacions de moment, i això comporta que alguns trens poden circular més ràpid en certs trams i es millora el temps de viatge i regularitat. Són mesures que poden ajudar, però no elimina totes les incidències.
També s'espera que la segona via de la R8 a Rubí entri en funcionament el mes vinent, mentre continuen les millores als túnels del Garraf i a les línies R3 i R4.
A més, s'incrementen un 20% els recursos destinats a Catalunya i es crea un grup tècnic especialitzat en manteniment preventiu.
Caiguda històrica d'usuaris
La crisi de Rodalies ha provocat una pèrdua sense precedents de passatgers. Segons dades de Renfe, el primer trimestre de 2026 s'ha tancat amb 20,9 milions de viatgers, molt lluny dels 27,9 milions del mateix període de 2025. Això suposa una caiguda de 7,05 milions d'usuaris, un descens del 25,2% en només un any.
Objectiu: recuperar la confiança
Paneque ha atribuït la situació a "dècades de desinversió" i a l'impacte de fenòmens meteorològics extrems. Tot i això, ha assegurat que el sistema ja es troba en un escenari de "millora imminent".
Segons ha explicat, a partir de la setmana vinent el servei ferroviari arribarà al 96% respecte a inicis d'any, amb la mobilitat garantida gràcies a plans alternatius de transport. Tant Govern com Estat situen la recuperació de la confiança dels usuaris com una prioritat, amb l'objectiu de tornar als nivells previs i oferir un servei "a l'alçada del que mereix Catalunya".