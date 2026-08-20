Per què la calor afecta més les dones?
- L’embaràs i la menopausa són les etapes on més s’accentua la calor
- La fase del cicle menstrual també afecta a la sensació de més temperatura
La calor no afecta de la mateixa manera els homes i les dones. Les diferències biològiques i hormonals fan que la resposta a les altes temperatures sigui diferent entre sexes. L'embaràs i la menopausa són les dues etapes vitals en què més s'accentua la intolerància a les altes temperatures. Altres factors que també alteren el termòstat són la retenció de líquids i la composició corporal.
La suor de la menopausa
Moltes dones premenopàusiques o menopàusiques pateixen sufocacions, mal de cames o insomni a causa de la calor. La doctora i experta en endocrinologia ginecològica a la Vall d'Hebron, Lidia Illán, explica que la raó principal és la caiguda del nivell d'estrògens. El canvi hormonal afecta l'hipotàlem, l'òrgan encarregat de detectar les temperatures extremes i de mantenir-les equilibrades. A causa d'aquesta alteració, el sistema termoregulador deixa de funcionar amb precisió. Per aquest motiu, el cervell interpreta que fa molta calor, encara que el cos estigui a un nivell tèrmic normal. Com a conseqüència, es genera suor per intentar-se refredar, tot i que, en realitat, no és necessari.
L'embaràs i la calor
En les dones gestants, la calor també afecta de manera més intensa. Segons ha comentat l'experta, en aquest moment el cor bombeja més ràpidament i, amb altes temperatures, hi ha risc de desmai. Per això, es recomana que les embarassades intentin evitae les hores més càlides.
Fase lútia
La regla també té un paper important en la regulació del cos respecte a les temperatures. De fet, segons la fase del cicle, el cos reacciona d'una manera o d'una altra a la calor. El moment en què menys es tolera és la fase lútia, entre l'ovulació i la menstruació. La progesterona, l'hormona alliberada en aquest període, fa que el cos augmenti entre 0,3 i 0,5 graus. A més, és quan es retenen més líquids, sobretot a les cames.
Com prevenir-ho?
La doctora recomana augmentar l'exercici físic, mantenir una bona hidratació i tenir una composició corporal adequada per a prevenir les sufocacions i la sensació extrema de calor. Vestir roba lleugera, prendre dutxes fredes i evitar els àpats copiosos també ajuden a fer front a les temperatures extremes.