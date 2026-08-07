L'oposició suspèn el Govern en l'equador de la legislatura
- Junts acusa Illa d'"ensorrar Catalunya en només dos anys" i el PP l'insta a "canviar de rumb, de polítiques i de socis"
- El Govern completa dos anys de mandat havent aprovat pressupsotos, però sense tenir resolt el nou model de finançament
Junts per Catalunya creu que el balanç del govern socialista al capdavant de la Generalitat des de fa dos anys no pot ser cap altre que "negatiu". La president del grup parlamentari al Parlament, Mònica Sales, acusa el PSC i Salvador Illa d'estar "ensorrant" Catalunya i "carregant-se el país de dalt a baix", amb un "col·lapse" de les infraestructures o l'"ofegament" de les classes mitjanes.
Sales denuncia que el Govern està "absent davant dels problemes dels catalans" i és "obedient als interessos de Madrid". Els juntaires asseguren que seria una equivocació "fer de l'error la metodologia de treball" i responen al PSC que és Espanya qui "saboteja" Catalunya "dia sí i dia també", amb la "complicitat" dels socialistes.
La presidenta del grup de Junts al Parlament qualifica també de "fracàs històric" la gestió educativa de l'executiu d'Illa i alerta que la "suma d'errors" acumulada pel departament és "intolerable".
Sobre la polèmica al voltant de la gestió dels menors que ara hi ha a Ceuta, Junts insisteix que els 7 vots dels seus diputats de al Congrés "no serviran per portar menors a Catalunya". Sales assegura que "ja hem estat sobradament solidaris i això ara no va només de solidaritat, també va de responsabilitat". Junts treu pit per haver condicionat fa uns mesos el decret llei de repartiment de menors perquè ja n'havien arribat "molts" a Catalunya anteriorment, i defensa que la posició de Junts no ha variat ara amb la situació derivada de la crisi migratòria a Ceuta.
El PP exigeix un "canvi de rumb"
Pel que fa al Partit Popular, no dubta a posar un "molt deficient" a la tasca de Salvador Illa i el seu executiu perquè "les coses han anat a pitjor". Per això, els populars insten el president a "canviar de polítiques, de rumb i de socis".
“🏛️ El @PPCatalunya suspèn els dos anys de mandat de @salvadorilla— RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 7, 2026
🗣️ @Lroldansu: "Li posem un molt deficient i un ha de millorar" pic.twitter.com/62mLmVtKpg“
En declaracions a l'agència EFE, la portaveu del PP al Parlament Lorena Roldán cita diversos exemples de serveis públics gestionats per la Generalitat que no estan a l'alçada, com ara l'"augment de les llistes d'espera per a una operació quirúrgica o per obtenir una plaça de residència per a gent gran". També alerta que "l'accés a l'habitatge és pràcticament impossible, especialment per a la gent jove", mentre que "el tema del transport i la mobilitat és una odissea". A més a més, "cada setmana hi ha tirotejos a Catalunya" i troba a faltar explicacions del Govern pel "fracàs" de les proves PISA.
Amb aquest full de serveis, el PP retreu a Illa que faci un balanç "triomfalista" dels seus dos anys de gestió i l'insta a canviar de polítiques i de socis perquè "va prometre moltes coses en campanya i no n'ha complert absolutament cap".