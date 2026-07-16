Salvador Illa reclama una aplicació “diligent i integral” de l'amnistia
- El president demana aplicar la llei "sense subterfugis" perquè "ja no hi ha cap obstacle" que ho impedeixi
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha rebut la decisió amb satisfacció i l’ha qualificat de“molt bona notícia” per a Catalunya, Espanya i la qualitat democràtica. En una declaració institucional des del Palau de la Generalitat, ha assegurat que“Europa diu sí a l’amnistia. Catalunya diu sí al futur”, insistint que la mesura respon a la voluntat majoritària de la ciutadania catalana.
Crida a una aplicació “diligent i integral”
Illa ha reclamat que la llei no es quedi en un aval teòric i ha instat els tribunals espanyols a aplicar-la amb rapidesa i sense obstacles. Aquesta posició coincideix amb demandes reiterades del Govern i de forces independentistes perquè el Tribunal Suprem i altres instàncies judicials evitin dilacions en els casos encara oberts vinculats al ‘procés’.
“🏛️ Salvador Illa reclama l'aplicació "diligent i integral" de la llei d'amnistia per part dels tribunals espanyols.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 16, 2026
🗣️ "És l'hora de mirar endavant" | @RTVECatalunya
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Posicionament del PP
Des del Partit Popular, fonts de la direcció han expressat“respecte absolut” per la decisió del TJUE, tot i marcar distàncies amb el seu contingut polític. El partit liderat per Alberto Núñez Feijóo insisteix que la resolució forma part d’un“llarg procés judicial” i recorda que, al seu parer, l’amnistia no elimina les responsabilitats polítiques de l’independentisme.
Crítiques d’Aznar
L’expresident del govern espanyol, José María Aznar, ha estat més contundent i ha advertit que els atacs a la integritat constitucional afecten tot el sistema europeu. En un acte a Madrid, ha assegurat que l’anomenada “agressió sediciosa” no hauria de quedar impune ni ser recompensada. Les reaccions evidencien que, malgrat l’aval europeu, la llei d’amnistia continua generant una forta divisió política a Espanya.