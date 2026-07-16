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Les notícies de RTVE Catalunya

Salvador Illa reclama una aplicació “diligent i integral” de l'amnistia

  • El president demana aplicar la llei "sense subterfugis" perquè "ja no hi ha cap obstacle" que ho impedeixi
Salvador Illa, President de la Generalitat, parla darrere d'un faristol amb els símbols de la Generalitat i la Senyera a la Galeria Gòtica del Palau.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, durant la declaració institucional a la Galeria Gòtica del Palau
Marc Guasch Ferreiro
Marc Guasch Ferreiro

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha rebut la decisió amb satisfacció i l’ha qualificat de“molt bona notícia” per a Catalunya, Espanya i la qualitat democràtica. En una declaració institucional des del Palau de la Generalitat, ha assegurat que“Europa diu sí a l’amnistia. Catalunya diu sí al futur”, insistint que la mesura respon a la voluntat majoritària de la ciutadania catalana.

Crida a una aplicació “diligent i integral”

Illa ha reclamat que la llei no es quedi en un aval teòric i ha instat els tribunals espanyols a aplicar-la amb rapidesa i sense obstacles. Aquesta posició coincideix amb demandes reiterades del Govern i de forces independentistes perquè el Tribunal Suprem i altres instàncies judicials evitin dilacions en els casos encara oberts vinculats al ‘procés’.

Posicionament del PP

Des del Partit Popular, fonts de la direcció han expressat“respecte absolut” per la decisió del TJUE, tot i marcar distàncies amb el seu contingut polític. El partit liderat per Alberto Núñez Feijóo insisteix que la resolució forma part d’un“llarg procés judicial” i recorda que, al seu parer, l’amnistia no elimina les responsabilitats polítiques de l’independentisme.

El Tribunal de Justícia de la UE avala la llei d'amnistia per encaixar en la normativa comunitaria
El Tribunal de Justícia de la UE avala la llei d'amnistia per encaixar en la normativa comunitaria

Crítiques d’Aznar

L’expresident del govern espanyol, José María Aznar, ha estat més contundent i ha advertit que els atacs a la integritat constitucional afecten tot el sistema europeu. En un acte a Madrid, ha assegurat que l’anomenada “agressió sediciosa” no hauria de quedar impune ni ser recompensada. Les reaccions evidencien que, malgrat l’aval europeu, la llei d’amnistia continua generant una forta divisió política a Espanya.

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