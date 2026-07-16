L'independentisme celebra l'aval del TJUE i demana l'aplicació immediata de l'amnistia
- ERC qüestiona la qualitat democràtica de l'Estat i acusa una "part de la judicatura" d'actuar per "interessos partidistes"
Els partits independentistes han celebrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que ha dictaminat que la llei d'Amnistia no contradiu el dret comunitari. ERC ha demanat l'aplicació immediata de la norma per part dels tribunals i ha qüestionat la "qualitat democràtica" de l'Estat espanyol.
Per a Esquerra, l'amnistia representa una "victòria política de l'independentisme" i aquesta sentència és "una victòria també pels demòcrates". El seu president, Oriol Junqueras, ha defensat que confirma que "la repressió mai no podia ser la resposta a un conflicte democràtic": "L'amnistia no tanca el conflicte polític, confirma el conflicte. La solució és més democràcia, més drets polítics i el dret de Catalunya a decidir lliurement el seu futur".
“🟡 @Esquerra_ERC demana l'aplicació immediata de la llei d'Amnistia després de l'aval del TJUE.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 16, 2026
🗣️ @junqueras: "Els drets polítics no poden dependre d'una part de la judicatura" | @RTVECatalunya
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"La pregunta deixa de ser què passa amb els represaliats i passa a ser què passa amb la democràcia espanyola. Els drets polítics no poden dependre de la voluntat d'una part de la judicatura per interessos partidistes", ha assenyalat Junqueras. En aquest sentit, ha criticat que els tribunals hagin endarrerit l'aplicació de l'amnistia dos anys després d'haver-se aprovat la llei amb les qüestions prejudicials al TJUE. "Ara correspon a l'Audiència Nacional, al Tribunal de Comptes, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya aplicar la sentència sense més dilacions", els ha instat, a la vegada que ha afegit: "Ja no hi ha excuses. Els drets s'ha de restituir, els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després, l'Estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta".
Junqueras confia que aviat pugui "abraçar-se" amb Carles Puigdemont a Catalunya, així com poder tornar a donar classes a la universitat o exercir càrrecs públics.
Pendents de ser amnistiats
Entre les persones pendents que se'ls hi apliqui l'amnistia hi ha els líders Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, així com diferents consellers i alts càrrecs de la Generalitat durant els anys del procés d'independència. En total, són 35 persones a l'expectativa de la qüestió prejudicial del Tribunal de Comptes al TJUE.
També els 13 membres dels CDR acusats de terrorisme per l'Audiència Nacional. La sentència del TJUE podria tenir efectes immediats en la seva causa. Igual que amb la causa per malversació que jutja el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que afecta Lluís Salvadó i Josep Maria Jové.