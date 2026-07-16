El TJUE decideix si la llei d'Amnistia encaixa en el dret comunitari
- L'organisme europeu es pronunciarà sobre si compleix amb el dret comunitari, però no si és inconstitucional
- La decisió de la cort de Luxemburg marcarà el futur processal de Carles Puigdemont i el final de legislatura de Pedro Sánchez
L'actualitat política mira a Luxemburg on aquest dijous el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) dictarà sentència sobre la llei d'amnistia i aclarirà si la norma encaixa en el dret comunitari. La decisió de la cort europea marcarà el futur processal de Carles Puigdemont i també el final de la legislatura de Pedro Sánchez.
Fa un any que el tribunal de Luxemburg té pendent resoldre els dubtes de diversos tribunals espanyols sobre l'aplicació de l'amnistia. Entre ells, el Tribunal de Comptes, que considera que les despeses del procés podrien haver afectat als interessos financers de la UE, i l'Audiència Nacional, que creu que l'aplicació de l'amnistia als CDR acusats de terrorisme podria vulnerar la directiva europea en aquesta matèria.
Quins antecedents hi ha?
L'advocat general europeu va emetre al novembre les seves conclusions que, tot i que no són vinculants, acostumen a marcar les sentències del tribunal. D'una banda, Dean Spielman va assegurar que el procés no va afectar a les arques comunitàries i, de l'altra, que la llei d'amnistia no vulnera la normativa antiterrorista. Amb tot, l'advocat europeu va avalar l'encaix de la norma en el dret comunitari. Caldrà esperar demà per veure si els magistats de Luxemburg van en la mateixa línia.
Com afectarà la decisió a Puigdemont?
En qualsevol cas, el camí del possible retorn de Puigdemont no serà immediat. Primer, el Tribunal Constitucional haurà de resoldre el seu recurs i el de la resta de líders independentistes als qui no se'ls hi ha aplicat l'amnistia. El Suprem, però, tindrà la última paraula que, d'entrada, no s'espera abans de la tardor