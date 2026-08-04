Nou revés per a la regulació de la compra especulativa d’habitatge
- El Consell de Garanties Estatutàries conclou que la llei plantejada pels Comuns vulnera l'Estatut i excedeix competències
- L'òrgan també apunta a una vulneració de la llibertat d'empresa i tomba que es tramités per lectura única
Nou entrevanc a la llei impulsada pels Comuns amb el suport del Govern per limitar la compra especulativa d'habitatges. El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha dictaminat per unanimitat que la proposició vulnera l'Estatut i envaeix competències reservades a l'Estat. Tant Junts com el PPC van dur la limitació de la compra especulativa al CGE a mitjan juliol, cosa que va frenar-ne la tramitació al Parlament.
Tot i que l'informe no és vinculant, considera que la norma afecta drets com la propietat privada, l'herència, la llibertat d'empresa i la seguretat jurídica.
Segons el CGE, malgrat que facilitar l'accés a l'habitatge és una "finalitat legítima", la proposta no supera el denominat test de raonabilitat. L'organisme sosté que no existeix un "just equilibri" entre les restriccions que imposa la llei i l'objectiu perseguit de frenar la compra especulativa d'immobles. El dictamen també qüestiona que la iniciativa es volgués tramitar pel procediment de lectura única.
Junts i PP celebren la resolució
La diputada de Junts, Judith Toronjo, assegura que l'informe evidencia que els Comuns i el PSC van impulsar una norma "de pressa, malament i per la porta del darrere". També critica que els ajuntaments hagin quedat exclosos d'una regulació que, segons afirma, els afecta directament.
Des del PP, Ángeles Esteller considera que la norma representa un avanç cap a un model de control de la propietat privada i alerta que el PPC la recorrerà davant del Tribunal Constitucional si s'acaba aprovant.
L'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya (APCE) ha demanat la retirada immediata de la proposició de llei. L'entitat considera que la iniciativa "no s'aguanta ni per les formes ni pel contingut" i veu reforçada la seva posició després del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries.
Comuns i Govern mantenen l'aposta
Malgrat el revés, els Comuns mantenen la voluntat de tirar endavant la iniciativa. La diputada Susana Segovia defensa que la llei no limita l'adquisició d'habitatges, sinó el seu destí, i reclama explorar tots els marges legals possibles per evitar que l'habitatge es converteixi en un actiu financer.
“El Comuns seguirem explorant els marges legals per fer de l’habitatge a Catalunya un dret i no un actiu financer. Hem d’estudiar en profunditat el dictàmen i parlar-ho amb els experts que han avalat la proposta, però no compartim l’anàlisi del CGE sobre la proposició de llei, ja…“— Jéssica Albiach (@jessicaalbiach) August 4, 2026
En la mateixa línia, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, assegura que el Govern buscarà mesures compatibles amb l'Estatut per protegir el dret a l'habitatge.