El Parlament accelera la llei contra la compra especulativa
- La llei permetrà que els Ajuntaments puguin limitar les compres a l'habitatge habitual o una única segona residència en un municipi diferent
- Junts i PPC recorden que portaran el text al Consell de Garanties per allargar l'aprovació fins a la tardor
El Parlament de Catalunya ha aprovat tramitar per lectura única la proposició de llei dels Comuns per limitar la compra especulativa d’habitatges en zones tensionades. La iniciativa ha tirat endavant amb el suport de PSC, ERC, Comuns i CUP, mentre que Junts, PPC, Vox i AC hi han votat en contra, evidenciant la divisió política al voltant de la mesura.
La reforma modifica la Llei d’urbanisme per permetre als ajuntaments restringir la compra especulativa mitjançant el planejament. L’objectiu és que els pisos es destinin principalment a residència habitual, ja sigui del comprador, d’un familiar o per a lloguer estable amb preus regulats, limitant així usos com el lloguer turístic o temporal.
“🏠 El Parlament activa la tramitació ràpida per limitar la compra especulativa d’habitatge— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 8, 2026
Junts i el PP recorren la llei i n’endarrereixen l’aprovació fins a la tardor | @RTVECatalunya pic.twitter.com/CNPUqS7sR4“
El text també contempla algunes excepcions, com la possibilitat de tenir una segona residència en un altre municipi si és única. A més, reforça el règim sancionador, considerant infraccions molt greus tant l’incompliment de les limitacions com els negocis jurídics simulats per esquivar la llei, amb l’objectiu de tancar escletxes legals.
Crítiques de l’oposició i recurs al CGE
Junts i el PPC han anunciat que portaran la llei al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), un pas que en retardarà la tramitació fins a la tardor. Les dues formacions consideren que la norma pot vulnerar el dret a la propietat privada i critiquen que es vulgui aprovar per lectura única sense prou debat parlamentari.
Mentrestant, ERC s’ha mostrat oberta a introduir millores durant el curt període d’esmenes, mentre que la CUP considera que la llei és insuficient. Des del PSC, es defensa que la regulació és necessària i urgent, tot i admetre que caldrà complementar-la amb altres mesures per abordar la crisi d’habitatge.
Paper mullat pel Sindicat de Llogaters
El Sindicat de Llogateres ja ha advertit que la proposició de llei pot quedar en “paper mullat” amb la redacció actual. Segons el seu portaveu, Enric Aragonès, la norma no prohibirà cap pràctica de manera immediata, ja que només permetrà als ajuntaments iniciar processos de planejament urbanístic que podrien trigar mesos o anys a aplicar restriccions efectives.
“🏠 El @SindicatLloguer avisa sobre la llei contra l’especulació: "L’endemà de la seva entrada en vigor no tindrà cap efecte real"— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 8, 2026
➕ Info: https://t.co/v4NVp9ouyY pic.twitter.com/upX1dVTWXc“
Des del sindicat també critiquen que la llei generi expectatives que després no es compleixen, recordant precedents com la regulació dels lloguers. Alerten que carregar aquesta responsabilitat als ajuntaments pot crear un laberint burocràtic i dificultar-ne l’aplicació.
Consideren que la limitació hauria de ser immediata a totes les zones tensionades i conclouen que, si s’aprova tal com està pactada, l’endemà de la seva entrada en vigor no tindrà cap efecte real.