Joan Clos demana a Collboni que s'atreveixi a fer "mesures més radicals" en habitatge a Barcelona
- L'exalcalde de Barcelona creu que la ciutadania està en un estat de "frustració"
- El socialista proposa construir habitatge protegit al voltant d'estacions de transport
L'exalcalde de Barcelona i exministre d'Indústria, Joan Clos, ha defensat que Jaume Collboni està sent un bon batlle "pacificant la ciutat" en un moment de pluralisme a l'Ajuntament. En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2Cat i Ràdio 4, Clos li ha demanat al govern municipal que siguin més "atrevits" i "contundents" amb "mesures més radicals" en qüestions d'habitatge. Tot i això, ha matisat que "no, necessàriament, vol dir més radicals cap a un cantó o cap a un altre".
L'antic batlle de la ciutat creu que els barcelonins es troben en un estat de "frustració" i que "hi ha una sensació que falta alguna cosa". Clos ha explicat que Barcelona ha viscut "esclats d'il·lusió que molts d'ells acaben malament amb frustració". "Ha passat el mateix amb el Procés. Hem d'estar més preparats per la frustració associada a la vida", ha assenyalat.
Construir un milió d'habitatges protegits
Sobre la crisi de l'habitatge, Clos ha afirmat que les darreres mesures adoptades pels governs a Catalunya i Espanya són "benintencionades, però ingènues" com el topall als preus del lloguer. "El control abaixa el preu mitjà, però no l'accés a l'habitatge de les persones que ara no hi poden accedir", ha argumentat. A més, ha alertat que "està disminuint la inversió en habitatge protegit" per part del sector privat, que "era la més important".
Com a president de l'Associació de Propietaris d'Habitatge en Lloguer (Asval) i de la branca espanyola de la Federació Internacional de Professions Immobiliaris (FIABCI Espanya), sosté que "es necessiten milions de pisos de protecció oficial per sacsejar l'statu quo de l'habitatge".
Una de les solucions que planteja és catalogar "de forma urgent" sòls als entorns de les estacions de transport públic de manera "obligatòria" pels ajuntaments i de forma "excepcional" per la crisi de l'habitatge per tal de construir habitatge protegit. En aquest sentit, ha matisat que "costa trobar consens polític per fer això".
Una altra mesura és augmentar l'edificabilitat a l'àrea metropolitana de Barcelona i passar d'una densitat de població de prop de 4.000 habitants per quilòmetre quadrat fins als 7.000. Clos creu que aquesta proposta xocaria amb l'oposició d'alguns alcaldes que no volen que accedeixi la immigració a aquest habitatge protegit.
Defensa la presumpció d'innocència de Zapatero
Clos ha reconegut que viu amb "inquietud" i "preocupació" la crisi política que travessa el govern de Sánchez, envoltat per causes judicials. Com a socialista i antic ministre d'Indústria durant el govern de José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per tràfic d'influències, ha afirmat que el seu "record" és diferent de les informacions que s'estan coneixent arran del cas. "Hem de defensar la pressumpció d'innocència", ha afirmat.
L'expolític, que treballa ara al sector privat, ha defensat que s'haurien de regular els lobbies per limitar la frontera amb el tràfic d'influències. "A la vida política, cada vegada que aprens alguna cosa és quan hi ha un accident. Seria important que s'anessin millorant i revisant aquests mecanismes", ha puntualitzat.
Tot i la situació de fragilitat de l'executiu espanyol, Clos confia que es pugui evitar l'arribada de l'extrema dreta al govern.