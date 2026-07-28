La transformació de la Fira de Montjuïc impulsarà 548 habitatges protegits
- Aquest dimarts ha començat l'enderrocament de l'actual Palau de Congressos
- La remodelació preveu una inversió de 250 milions d'euros i culminarà l'any 2029
La primera fase de la transformació del recinte firal de Montjuïc ja està en marxa. Aquest dimarts han començat els treballs d'enderroc del Palau 4 i de l'actual Palau de Congressos, on es construirà un nou espai multifuncional. La reforma també ha de permetre construir 548 habitatges protegits, segons ha destacat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
“🏢 La transformació de la Fira a Montjuïc permetrà construir "548 habitatges protegits més" amb un nou barri— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 28, 2026
🗣️ Collboni: "Ens permet economia urbana i fer ciutat, la prioritat del govern municipal" pic.twitter.com/iMV6neCIq6“
La remodelació, amb una inversió de 250 milions d'euros, culminarà l'any 2029, coincidint amb el centenari de l'Exposició Internacional de 1929. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha qualificat el projecte de "molt important" perquè "permetrà continuar apostant per una fira urbana" i reforçar el turisme de congressos.
Més habitatge protegit en un barri nou
La transformació convertirà aquest recinte històric en un espai més modern i integrat amb la ciutat, segons ha explicat el batlle durant una visita a les obres. Més enllà de la renovació de les instal·lacions firals, el projecte també inclou la construcció de 548 habitatges protegits, un nou CAP i un poliesportiu.
Aquestes actuacions formaran part d'un nou barri que es construirà entre l'avinguda de la Reina Maria Cristina i el carrer de Lleida. "La transformació permet economia urbana i fer ciutat", ha afirmat Collboni, que ha defensat que la construcció d'habitatge protegit és "la prioritat número u" del govern municipal.
Tot i la magnitud del projecte, la Fira de Barcelona preveu mantenir l'activitat durant els treballs mitjançant una reorganització dels espais i del calendari d'esdeveniments. Això sí, els treballs obligaran a reubicar el Piromusical de la Mercè i la celebració de la nit de Cap d'Any.