Antoni Falgueras, mestre cellerer, pregoner de les Festes de la Mercè 2026
- Cinta Vidal, artista visual, ha creat el cartell d'enguany on representa Barcelona de manera desplegada
- Shanghai serà la ciutat convidada amb motiu del 25è aniversari d'agermanament entre les dues ciutats
La Festa Major de Barcelona tindrà lloc entre el 23 i 27 de setembre. Una festivitat que aplega gairebé 500 activitats que mostren la riquesa cultural de la capital catalana: des del festival Mercè Arts de Carrer, fins a les mostres de cultura popular, passant pels festivals BAM i Música Mercè. Així mateix, per a commemorar l'Any Gaudí, els dies 24 i 26 es representarà un nou espectacle que fusionarà música i balls d’arrel amb la contemporaneïtat al Park Güell.
Com a novetat, el Piromusical de La Mercè es farà per primera vegada a la Platja del Bogatell, amb motiu de les obres a Maria Cristina i l’ampliació del MNAC. També, el dissabte 26, s'estrenarà la nova Porta de l’Infern, que s’obrirà per rebre el correfoc de la ciutat.
El pregó serà a càrrec d'Antoni Falgueres, mestre cellerer, que regenta l'emblemàtic Celler de Gelida. És la quarta generació al capdavant del negoci. La seva experiència l'ha convertit en tot un referent en l'àmbit dels vins i els escumosos d’arreu del món. La seva passió pel món del vi l'ha transmès als seus fills, per tal d'assegurar la continuïtat de l'històric negoci, fundat fa més de 130 anys. Falgueras, juntament amb la seva esposa i fills, ha consolidat i desenvolupat el llegat empresarial que va iniciar el seu besavi. Ha passat de ser una botiga de barri a una botiga del món.
Pel que fa al cartell de La Mercè 2026, l'ha dissenyat l'artista visual Cinta Vidal. Es tracta de tot un joc d'observació. L'artista ha imaginat una Barcelona desplegada. És una ciutat de perspectives i recorreguts i troballes en el qual conflueixen espais i edificis dels 10 districtes de la ciutat, junt amb símbols de la festa major i del Districte 11 (Palestina), a més de molts escenaris habituals de la Mercè. La seva obra es caracteritza per la representació d’espais fragmentats i múltiples punts de gravetat que qüestionen les convencions de la perspectiva tradicional. En la seva Barcelona reestructurada, redibuixada i concentrada caben les meravelles de la ciutat. Entre elles, es poden observar la catedral, la plaça del Rei i la basílica de la Mercè o elements naturals com el parc de la Ciutadella o el Laberint d'Horta. La voluntat de la creadora era "representar una ciutat que no s’observa des d’un únic lloc" i que "es descobreix caminant-la".
Shanghai, primera ciutat asiàtica convidada
Amb motiu dels 25 anys d'agermanament entre Barcelona i Shanghai, la ciutat xinesa serà la convidada a la Festa Major de Barcelona. La tradició de convidar una ciutat a participar en qualitat de convidada de les festes de la Mercè es remunta a l’any 2007. Les festes ens brinden una ocasió única per acostar-nos a la cultura de Shanghai a través de les arts de carrer, la tradició i la música, de la mà de més d’un centenar d’artistes d'origen xinès.
Durant el Seguici inaugural desfilarà la Traditional Chinese Rolling Lantern Performance, una dansa que fa referència a la protecció, la força comunitària i la bona fortuna i el Toc d’inici, un drac xinès acompanyant el bestiari barceloní i els dragons tradicionals xinesos al parc del Fòrum. A més, la Shanghai Chinese Orchestra i la Shanghai Conservatori of Music tocaran música tradicional, però també sonarà jazz gràcies a la Shanghai Restoration Project, amb Angelo Manhenzane i Tebza Majaivanet. Els amants del circ i les acrobàcies podreu gaudir de la increïble Shanghai Acrobatic Troupe al parc del Fòrum. Al parc de la Trinitat, hi haurà mostres de dansa dels Run Design + Paloma Chen, i al parc de l'Estació del Nord, ballaran l’Escola de Dansa de Shanghai els Kernel Dance Theatre. Per a completar el programa d'activitats, la pirotècnia, un dels plats forts de la Mercè i element identificatiu de la cultura xinesa, tindrà el seu espai en l’espectacle de drons i en el festival pirotècnic internacional a les platges de Barcelona.
Han contribuït a donar forma a la proposta artística amb segell Shanghai a la Mercè 2026 organitzacions com l’Ajuntament de Shanghai, el Consolat General de la República Popular de la Xina a Barcelona, el China Shanghai Internacional Arts Festival (CSIAF), la Shanghai Oriental Pearl International Communication i l’Oficina de Cultura i Turisme de la província de Fengxian, a més d’institucions locals a Barcelona, com Casa Àsia, la Fundació Institut Confuci de Barcelona, l’Associació Cultural Popular Xinesa, l’Associació d’Artistes Huaxing i diversos artistes residents a Barcelona.
De Sants a arreu del món
Antoni Falgueras regenta l'emblemàtic Celler de Gelida, una botiga situada al carrer de Vallespir i fundada l’any 1895 pel seu besavi. Ell és la quarta generació al capdavant del negoci, que avui dispensa vins i escumosos d’arreu del món, amb una cura especial pels vins catalans.
El mestre cellerer va rebre la Medalla del Mèrit Agrícola de França (2008), el premi Aliments d’Espanya, del Ministeri d’Agricultura; és membre fundador de Mestres Cellerers de Catalunya i l’Associació Catalana de Sommeliers, membre de l’Acadèmia de Tastavins de Sant Humbert i de totes les confraries catalanes, com també confrare d’honor de la Confraria del Cava. També forma part de les confraries franceses Clos Vougeot, Armagnac, Champagne, Catalunya Nord.
La seva passió pel món de la viticultura l'ha convertit en un referent en el món de l'enologia a escala internacional. El seu compromís amb la cultura del vi, l'ha transmès de generació en generació. Troba continuïtat en els seus fills Ferran, gerent del Celler de Gelida, i Meritxell, prestigiosa sommelier i comunicadora, que acompanyarà el seu pare durant el discurs inaugural.
Falgueras se sent orgullós de representar a tot el comerç de Barcelona, una ciutat que des del seu parer ha canviat notablement. El botiguer afirma que s'ha de donar suport a les botigues úniques, com el Celler de Gelida, ja que no es poden trobar enlloc. Alhora, es mostra entristit amb la perduda de negocis familiars per manca de continuïtat.
La mirada de Cinta Vidal
La imatge de les festes de La Mercè 2026 és obra de l’artista visual barcelonina Cinta Vidal. El cartell se centra en la idea de Barcelona desplegada: una ciutat de perspectives, recorreguts i troballes i mirades diverses, que durant les festes es transforma en un gran espai compartit. Els espais més emblemàtics de la ciutat emergeixen d’aquest relleu compartit i es connecten en una composició que convida a recórrer-la amb la mirada.
S'hi representen els diferents districtes de la ciutat, com alguns dels indrets que cada setembre es converteixen en escenaris de la festa major. Orientats en direccions diverses, generen múltiples punts de vista: com la mateixa Barcelona, el cartell no es pot entendre des d’una única perspectiva. El cartell conté també sis objectes sobredimensionats integrats a l’escena com unes espardenyes, una oca, un setrill, una olivera o una barítona, entre d’altres. Aquests elements simbòlics evoquen els diferents àmbits de la festa i proposen un joc de descoberta dins la imatge.
L'autora, des de ben petita, va mostrar una gran inclinació pel dibuix i la pintura. Amb 16 anys, va començar a treballar al Taller d’Escenografia Castells i Planas, que té una gran reputació en l’àmbit internacional. Va continuar formant-se a l'Escola Massana de Barcelona, on va estudiar il·lustració. L’any 2015 va presentar la seva primera exposició individual a la galeria Miscelanea i, des de llavors, ha exposat regularment en galeries, museus i fires d’art de ciutats com Londres, Nova York, Miami, San Francisco o Los Angeles.
Paral·lelament a la seva activitat expositiva, ha desenvolupat una trajectòria intensa com a muralista que l’ha portat a treballar en països com la Xina, el Japó o els Estats Units, entre altres. L’any 2022, el grup britànic Tears for Fears va escollir una de les seves pintures com a portada de l’àlbum The tipping point. De fet, el cartell de La Mercè es veurà també en format de mural aquesta mateixa setmana a la biblioteca Paco Candel de Barcelona, una aposta que busca fer un homenatge a la cultural muralística i als artistes locals que fan un art que perdura.