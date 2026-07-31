Illa fa balanç del curs polític abans de les vacances d’estiu
- El president de la Generalitat dona per tancat el curs polític amb un balanç marcat per l’aprovació dels pressupostos i la voluntat d’esgotar la legislatura fins al 2028
- El Govern afronta diversos reptes: com la reforma del finançament, el malestar dels professionals públics i l’aplicació completa de la llei d’amnistia
El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix aquest divendres al Palau de la Generalitat per fer balanç del curs polític i donar-lo oficialment per tancat abans de les vacances d’estiu. Ho fa després del seu viatge institucional al Vietnam i Singapur, en una intervenció marcada per la recent aprovació dels pressupostos i per la voluntat de consolidar l’estabilitat del seu executiu.
Illa reivindica que els comptes aprovats proporcionen al Govern el marge necessari per desplegar les seves polítiques durant la segona meitat de la legislatura. L’executiu considera que aquest pas reforça la seva capacitat d’acció i allunya, almenys per ara, la incertesa política.
Els pressupostos, principal aval del Govern
L’aprovació dels pressupostos és el principal argument que el president exhibeix en aquest final de curs. El Govern defensa que els nous comptes han de permetre accelerar inversions i actuacions en àmbits considerats prioritaris, com l’habitatge, les infraestructures i els serveis públics.
L’executiu aspira a aprofitar el nou escenari per desplegar un perfil propi de govern i consolidar les principals línies del seu programa polític durant els pròxims anys.
Reptes oberts en educació i salut
Malgrat el missatge d’estabilitat, el Govern arriba al final del curs amb diversos fronts encara oberts. Un dels principals focus de tensió continua sent el debat sobre els resultats de l’informe PISA i les seves conseqüències en el sistema educatiu català.
A aquest context s’hi afegeixen les advertències de mobilitzacions sindicals per part del col·lectiu docent de cara a l’inici del pròxim curs escolar, així com el malestar que mantenen diversos sectors de la sanitat, especialment entre els professionals mèdics.
Finançament i amnistia, assignatures pendents
La reforma del sistema de finançament continua sent una de les principals carpetes polítiques pendents. El Govern manté aquest objectiu entre les seves prioritats estratègiques, en un debat que es preveu central durant els pròxims mesos.
També continua oberta la qüestió relacionada amb l’aplicació plena de la llei d’amnistia, un dels temes amb més impacte en la política catalana i estatal i que podria continuar marcant l’agenda institucional.
Renovació de l’executiu
Illa afronta la nova etapa amb canvis en l’organigrama del Govern. Entre les novetats hi ha la incorporació d’un nou conseller de Drets Socials i el retorn de la consellera de Salut a l’executiu després d'una baixa temporal.
Amb aquests moviments, el president busca reforçar el seu equip de cara a una legislatura que, després de l’aprovació dels pressupostos, té assegurat el recorregut polític fins al 2028.
Una tardor amb incerteses polítiques
Després de mesos de desgast polític, el cap de l’executiu enceta el nou curs amb l’objectiu de consolidar la seva posició i afrontar un escenari que es preveu complex. El Govern haurà de gestionar tant els reptes interns com un context polític marcat per la tensió preelectoral i per possibles novetats judicials que podrien impactar en el panorama institucional català.