Nova prova de foc per a Esther Niubó
- Després de tancar en fals el conflicte amb alguns sindicats de docents, la consellera ha d'afrontar el fiasco de les proves PISA
- L'exclusió d'un elevat nombre d'alumnes catalans farà que els resultats no siguin comparables amb els d'altres territoris o anys
La consellera d'Educació compareixerà aquest dilluns per donar explicacions de l'"error tècnic" que impedirà que els resultats de les proves PISA 2025 dels alumnes catalans siguin comparables amb els de la resta de territoris del món analitzats. Tampoc es podrà avaluar amb rigor si les polítiques educatives impulsades arran dels mals resultats de PISA 2022 han tingut algun efecte.
Davant l'allau de crítiques que ha rebut el departament d'Educació, a les últimes hores el president de la Generalitat ha sortit al pas per defensar la gestió de la consellera i el seu equip i expressar-los públicament tot el suport. Des del Vietnam, on Salvador Illa és de viatge oficial, ha reiterat que la incidència en l'informe de les proves PISA 2025 es deu a una "qüestió tècnica" aliena a la voluntat de la Generalitat
"Vull posar en relleu que s'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració", ha subratllat el cap de l'executiu, en línia amb les declaracions del secretari de Millora Educativa del departament d'Educació, Ignasi Giménez.
“🏛️ @salvadorilla defensa la consellera d'@educaciocat després del fiasco de les proves PISA i remet a les explicacions d'@eniubo en la compareixença prevista per aquest dilluns al Parlament— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 26, 2026
➕ Info: https://t.co/VGzv3RrcSA pic.twitter.com/2jU8K95USy“
Giménez eximeix de responsabilitats el professorat dels centres i apunta a la hipòtesi de la "confusió" en l'aplicació dels criteris d'exempció d'alumnes, tenint en compte que en el mateix període de temps s'estaven fent unes altres proves d'avaluació, les de final d'etapa de 4t d'ESO, amb uns criteris diferents.
Tot plegat farà que els resultats de les proves PISA 2025, que es donaran a conèixer passat l'estiu no es puguin comparar amb els d'altres territoris ni tampoc amb els obtinguts pels alumnes catalans en edicions anteriors. Segons Educació, el problema és que el percentatge d'alumnes exclosos de fer la prova a Catalunya va assolir el 23,2% de mitjana, quan l'OCDE recomana que no superi el 5%, i insisteix que la mostra de centres que participen en les proves no la tria ni la Generalitat ni el ministeri d'Educació, sinó que ho fa directament l'OCDE.
Pluja de crítiques
Les primeres explicacions del departament d'Educació no han convençut els grups de l'oposició i bona part de la comunitat educativa. Junts per Catalunya i el Partit Popular van sol·licitar el mateix divendres, hores després de destapar-se el tema, la compareixença de la consellera. La presidenta del grup parlamentari dels juntaires, Mònica Sales, va atribuir el suposat "error tècnic" a la "incompetència" de l'executiu i va assegurar que es tracta d'un nou exemple de "la seva mala gestió".
“Ja fa més de 24 hores que va esclatar l’escàndol de les proves PISA i el president Illa continua sense obrir boca. A la mala gestió del seu Govern, s’hi suma la seua falta de lideratge.— Mònica Sales 🎗 (@mncsls) July 25, 2026
En plena crisi, el president ha anat de viatge oficial al Vietnam. Ha marxat sense donar cap…“
De la banda dels populars, la portaveu parlamentària, Lorena Roldán, va titllar la situació d'"extraordinàriament greu", sobretot perquè arriba "quan Catalunya travessa el pitjor moment en matèria educativa". Tant el PP com Junts exigeixen que es depurin responsabilitats.
“Hasta hace cuatro días ERC, Junts y PSC repetían sin cesar que “l’escola catalana era un model d’èxit”.— Lorena Roldán (@Lroldansu) July 26, 2026
Hoy, el Govern tiene que manipular las pruebas PISA para ocultar el desastre.
Lo advertimos y ha ocurrido: negar el problema lo ha empeorado.“
Mentrestant, des de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya (AXIA) qualifiquen de "devastadores" les conseqüències de l'error en la mostra catalana de PISA. "Hi ha errors administratius. Hi ha errors tècnics. I després hi ha errors que comprometen la credibilitat d'una institució i deixen un país sense una de les eines bàsiques per entendre la realitat", afirma l'entitat en un comunicat.
També lamenten que els equips directius hagin tingut coneixement del problema per la premsa perquè a les juntes de direccions no s'havia comentat aquesta qüestió. A més a més, defugen qualsevol responsabilitat de les direccions dels centres perquè una incidència d'aquesta mena "va molt més enllà del seu àmbit d'actuació".
Pel que fa al sindicat educatiu USTEC-STEs (IAC), majoritari entre els docents, acusa el Govern d'haver ocultat el "nyap" de PISA mentre "feia propaganda amb l'OCDE". La USTEC sempre s'ha posicionat contra la "tutela" que suposa l'organització internacional i les seves proves com a mètode adient per "marcar el rumb de l'educació catalana", i ara denuncia el "desgavell i la manca de transparència" de l'executiu pel que fa a l'informe del 2025.
““El mateix Govern que ha convertit PISA i les recomanacions de l’OCDE en referents centrals de la seva política educativa no ha estat capaç de garantir una aplicació rigorosa de la prova”— USTEC•STEs (IAC) (@USTECSTEs) July 24, 2026
Comunicat: https://t.co/Wa5eO8K0i6 pic.twitter.com/WYf4okJY9H“
També denuncia que el Govern ha "ocultat durant mesos una incidència que ja coneixia" i recorda que l'executiu va pagar 1,5 milions d'euros a l'OCDE perquè diagnostiqués i orientés l'educació catalana.