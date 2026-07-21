L'independentisme crida a mobilitzar-se per la Diada amb actes a Barcelona, Girona i Amposta
- Les principals entitats de l’independentisme civil convoquen una mobilització unitària per l’11-S amb manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta
- Volen reivindicar la vigència del moviment independentista i canalitzar el malestar social per qüestions com Rodalies, l’habitatge, els serveis públics i el català
L'independentisme tornarà a sortir al carrer l’11 de setembre amb una mobilització unitària descentralitzada a Barcelona, Girona i Amposta. Convocada per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), el Consell de la República, la Intersindical i el CIEMEN, la Diada d’enguany portarà per lema ‘Hi soc. Hi som: pel present i pel futur, independència’.
Les entitats impulsores han presentat aquest dimarts els detalls de la convocatòria en una roda de premsa a Barcelona, on han fet una crida explícita a la participació ciutadana. El president de l’ANC, Josep Vila, ha assegurat que "no n'hi ha prou amb sentir-se independentista. Cal ser-hi, cal mobilitzar-se", reclamant la implicació de la societat civil.
La convocatòria vol posar de manifest que el moviment independentista continua mantenint capacitat de mobilització. En aquest sentit, el president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha defensat que les manifestacions han de servir per demostrar que la societat civil independentista "en contra del que es diu sovint, no ha desaparegut".
Les entitats consideren que la Diada continua sent un espai de trobada i expressió col·lectiva per reivindicar l’autodeterminació i la independència de Catalunya, però també per donar resposta a les preocupacions socials que afecten la ciutadania.
El malestar social, al centre del missatge
Els organitzadors han explicat que la mobilització també pretén canalitzar el malestar existent per diverses problemàtiques que consideren estructurals. Entre aquestes hi ha les incidències recurrents a Rodalies, les dificultats d’accés a l’habitatge, la situació dels serveis públics i la situació de l’ús social del català.
Segons el president de l’ANC, aquests factors contribueixen a un empitjorament de les condicions de vida de molts ciutadans i reforcen la necessitat de plantejar alternatives de futur.
Barcelona unirà les idees de "present" i "futur"
La mobilització principal repeteix un any més a Barcelona i es dividirà en dues columnes que confluiran a la plaça Catalunya.
La columna identificada amb el concepte "Present" sortirà de la confluència de la Gran Via amb el carrer Casanova i avançarà per la ronda Universitat fins a la plaça Catalunya. Paral·lelament, la columna del "Futur" partirà de la Via Laietana, a l’altura de la plaça de la Catedral, continuarà per la ronda Sant Pere i arribarà també a la plaça Catalunya.
La manifestació començarà a les 17.14 hores i els parlaments institucionals estan previstos a les 18.15 hores a l’escenari principal instal·lat a la plaça Catalunya.
Girona i Amposta, seus de la mobilització descentralitzada
A Girona, la manifestació estarà formada per una única columna que recorrerà l’avinguda Jaume I, des de la plaça Pompeu Fabra fins a la Copa.
A l'altra punta, Amposta acollirà una altra de les mobilitzacions destacades de la jornada. Hi haurà dues columnes, una des del carrer Sebastià Juan Arbó i una altra des de la cruïlla de l’avinguda Santa Bàrbara amb el carrer Elisabets. Totes dues confluiran al pont penjant sobre el riu Ebre.
Tant a Girona com a Amposta, les marxes començaran a les 16 hores i els actes centrals es duran a terme a les 17.14 hores.