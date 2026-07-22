Illa descarta remodelar el Govern i avala noves competències en immigració per a Catalunya
- El president de la Generalitat defensa l’estabilitat de l’executiu després del relleu a Drets Socials i assegura que no preveu una remodelació del Govern
- També es mostra favorable que Catalunya pugui assumir noves competències en immigració en els pròxims mesos
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha descartat aquest dimecres una remodelació més àmplia del Govern després del relleu al capdavant del Departament de Drets Socials i Inclusió. En la seva compareixença davant el Parlament, ha defensat l’“estabilitat” de l’executiu i ha reivindicat una manera de governar basada en la continuïtat i la "persistència".
“Al meu govern, batzegades poques“
“El meu govern necessita estabilitat. Una cosa és adaptar-se a les circumstàncies i una altra donar batzegades. Al meu govern, batzegades poques”, ha afirmat Illa durant el darrer ple del curs polític.
El president ha insistit que la substitució de Mònica Martínez Bravo per Raúl Moreno respon a una decisió puntual i que no implica cap canvi d’orientació política. Segons ha remarcat, es tracta d’un relleu de persones, però no de prioritats.
“🗣️ Compareixença a petició pròpia del president de la Generalitat per informar del relleu al capdavant de la conselleria de drets socials.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 22, 2026
🏛️ Illa ha defensat que es tracta d'un canvi per proporcionar 'estabilitat' al seu govern: "Batzegades al meu govern poques". pic.twitter.com/V4NBeqjMa5“
En aquest sentit, Illa ha explicat que la configuració del Govern respon a criteris de competència, pluralitat territorial i política, equilibri de gènere i sentit d’equip. També ha subratllat la importància de mantenir equips estables per afrontar els reptes de la legislatura.
En aquest sentit, ha defensat que el Departament de Drets Socials continuarà tenint un paper central dins de l’acció de govern i ha destacat alguns dels projectes que haurà de desplegar en els pròxims mesos, com la reforma de la DGAIA, el desenvolupament de la llei del Tercer Sector, l’equiparació salarial dels professionals del sector i el Pla Cura per reduir els terminis d’accés a les prestacions de dependència.
Pel que fa a les prioritats del Departament de Drets Socials, Illa ha assenyalat que durant els pròxims mesos s’hauran d’afrontar qüestions com la gestió de l’ingrés mínim vital, la revisió de la cartera de serveis socials per simplificar-ne l’accés i l’aplicació de la futura llei contra el sensellarisme.
El president ha remarcat que aquests àmbits seran claus per reforçar les polítiques de protecció social i adaptar-les a les noves necessitats de la ciutadania.
Les competències en immigració, nou horitzó polític
D'altra banda, un dels missatges més destacats de la jornada ha estat l’obertura d’Illa a la possibilitat que Catalunya assumeixi noves competències en matèria d’immigració. El president ha expressat el seu suport a aquesta opció i ha assegurat que treballa perquè es pugui concretar. "M'agradaria que pogués passar i, si passa, serà un element essencial per treballar", ha afegit.
El gest arriba en un moment de rellevància política, amb el Govern central pendent del suport de Junts a diverses votacions al Congrés, entre les quals el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA), el decret d’habitatge i el sostre de despesa.
Rèplica a l’oposició
Durant el debat parlamentari, Illa també ha respost a les crítiques de l’oposició sobre l’abast dels canvis a l’executiu. Ha recordat que la composició del Govern és una competència exclusiva del president i ha assegurat que continuarà prenent les decisions que consideri més adequades.
A més, ha rebutjat les acusacions i insinuacions sobre presumptes casos de corrupció formulades per alguns grups parlamentaris. “Prou de la política de les insinuacions i dels rumors”, ha afirmat.
Finalment, ha reivindicat que el Govern continua complint els compromisos adquirits en els acords d’investidura i ha insistit que “ningú li marca el pas”.