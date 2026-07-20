Raúl Moreno assumeix Drets Socials en relleu de Mònica Martínez Bravo
- El fins ara secretari general del departament assumeix el càrrec en un relleu que el Govern planteja des de la continuïtat
- Illa destaca que, per primera vegada, el departament estarà liderat per un conseller amb experiència professional com a educador social
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest dilluns el primer canvi en la composició del seu executiu des de l'inici de la legislatura. Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo, que deixa el càrrec després de gairebé dos anys al capdavant del departament.
Moreno ocupava fins ara la secretaria general de Drets Socials i Inclusió, fet que converteix el nomenament en una aposta per la continuïtat en la gestió de les polítiques socials del Govern.
Un perfil vinculat a l'àmbit social
En la declaració institucional per comunicar el relleu, Illa ha subratllat la trajectòria professional del nou conseller i ha remarcat que és la primera vegada que el departament estarà encapçalat per una persona que ha exercit com a educador social. El president de la Generalitat el valor d'incorporar al govern una persona que "ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari".
“🏛️ Relleu continuista al govern.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 20, 2026
🔸Illa anuncia el relleu de Mónica Martínez Bravo del departament de Drets Socials.
🔸 Raúl Moreno Montaña serà el nou conseller. pic.twitter.com/O9e25WTpQ8“
A més de la seva experiència en l'àmbit social, Moreno ha estat diputat del PSC al Parlament durant gairebé 10 anys i va formar part de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet com a regidor durant 12 anys.
Dos anys marcats per la reforma de la DGAIA
Durant el seu mandat, Mònica Martínez Bravo ha afrontat una de les principals transformacions del departament amb la reorganització de l'antiga Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA).
El procés ha culminat amb la creació de la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència (DGPPIA), en un context marcat per les crítiques a l'organisme i pels informes de la Sindicatura de Comptes que van detectar irregularitats en alguns pagaments.
La gestió de la protecció a la infància també ha estat sota escrutini arran del cas d'una menor tutelada per la Generalitat que va ser víctima d'una trama de prostitució i va patir abusos sexuals.
Un relleu a l'equador de la legislatura
El canvi al capdavant de Drets Socials coincideix amb l'equador de la legislatura i és el primer moviment destacat dins del Govern de Salvador Illa.
Illa ha agraït la seva dedicació, el seu compromís i la seva bona feina al capdavant de la conselleria a Martínez Bravo, que havia arribat a l'executiu català l'agost del 2024 després de deixar la Secretaria General d'Inclusió del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. En els darrers dos anys ha compatibilitzat la seva activitat entre Madrid i Barcelona per motius familiars.
“Ser consellera ha estat l'honor més gran de la meva vida. La vocació de servei públic i haver vist com es pot millorar la vida de la gent són una força que m'acompanyarà sempre.— Mònica Martínez Bravo (@monicambravo) July 20, 2026
Ara continuaré amb la mateixa convicció, però des d'un àmbit diferent, contribuint des de la ciència… pic.twitter.com/dswJujZIkg“
Després de fer-se públic el relleu, Mònica Martínez Bravo ha publicat un missatge a la xarxa social X en què ha qualificat la seva etapa al capdavant de Drets Socials com "l'honor més gran" de la seva trajectòria. L'exconsellera ha assegurat que la vocació de servei públic i l'experiència d'haver contribuït a millorar la vida de les persones continuaran marcant el seu futur professional. També ha explicat que iniciarà una nova etapa vinculada a la ciència econòmica i al debat d'idees, ha agraït la confiança del president Salvador Illa, així com el suport de l'equip del departament i de les entitats i ciutadans amb qui ha treballat.
Martínez Bravo s'ha acomiadat afirmant que deixa la Conselleria "amb el cor ple" i convençuda que queda "en les millors mans", en referència al nomenament de Raúl Moreno, i amb la voluntat de continuar treballant per una societat més justa.