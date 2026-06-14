Els docents acomiaden el curs amb una nova mobilització
- La marxa convocada pels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS recorre el Passeig de Gràcia de Barcelona
- És l'última gran manifestació d'un curs marcat per les vagues que han alterat l'activitat als centres escolars públics
Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Barcelona sota el lema 'Aturem l'emergència social i educativa'. Convocades pels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT, COS, la marxa que també ha rebut el suport de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (aFFaC) i col·lectius socials i vinculats a la salut, ha desfilat per tot el Passeig de Gràcia, entre els Jardinets i la plaça Catalunya.
Es tracta de l'última gran mobilització d'aquest curs, marcat en l'últim tram per una tongada de vagues que han alterat el funcionament de la majoria de centres escolars. Els sindicats convocants han fet una crida a sortir al carrer per reclamar un "gran acord" per l'educació pública, i també per defensar tots els serveis públics i els drets socials.
“🔶 Famílies i docents fan pinya en defensa d'un canvi estructural a l'educació pública— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 14, 2026
🗣️Iolanda Segura - @USTECSTEs
🗣️Laura Gené - @CGTEnsenyament
🗣️Jordi de Carreras - @affac_cat
🗣️Marc Martorell - @InterEducacio
🗣️Montse Luque - @CNTEnsenyament
🗣️Cati Morros - @COSEducacio pic.twitter.com/2wB8kEW7kj“
El departament d'Educació de moment només ha pogut assolir un acord amb els sindicats CCOO, UGT i Professors de Secundària, després que a la consulta celebrada entre l'1 i el 4 de juny, una majoria va rebutjar els termes del preacord, al qual també hi havien donat el vistiplau els negociadors del sindicat majoritari entre els docents, la USTEC.
De fet, des d'aquesta organització pretenen que l'assemblea educativa del 20 de juny i les reunions de claustres que es faran en els pròxims dies "concretin les prioritats" de cara al curs vinent. Un curs que tot apunta que començarà al setembre amb noves vagues i més mobilitzacions.
Un acord insuficient
Dijous passat, Professors de Secundària, Comissions Obreres (CCOO) i Unió General de Treballadors (UGT) van signar l'acord assolit fa unes setmanes amb Educació, que s'incorpora al pacte que la conselleria ja havia rubricat al març amb CCOO i UGT. El secretari general de Professors de Secundària, Ignasi Fernández, va admetre que no és el millor acord, però sí el "possible" en les circumstàncies actuals.
Després de la signatura, va tenir lloc una reunió de seguiment del pacte, que es venien fent des del març amb CCOO i UGT, on es van tractar temes per "millorar el dia a dia del funcionament dels centres", segons Fernández.
La manifestació d'aquest diumenge s'ha fet 10 dies després que els docents rebutgessin en una consulta el preacord entre Educació i CCOO, UGT, USTEC i Professors de Secundària. El 'no' va guanyar amb un 65,1% dels vots. Hi van participar el 61,1% dels 99.305 professionals que constaven al cens a l'hora de tancar la votació.
Els docents van tornar a fer vaga dimarts passat coincidint amb l'arribada del papa Lleó XIV a Catalunya. La marxa, sota el lema 'Demanem fets, no miracles', va començar a la plaça Espanya i va acabar a les portes del Parlament, i va aplegar unes 6.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 45.000 segons els organitzadors.
Els sindicats van entregar una carta als grups parlamentaris per exigir més inversió en educació. Representants de les organitzacions sindicals es van reunir durant poc menys d'una hora amb els grups que els van rebre: Junts, ERC, Comuns i CUP. El PSC va declinar de trobar-s'hi.
Una setmana després de la manifestació d'aquest diumenge, els sindicats es reuniran dissabte 20 en l'assemblea educativa de Catalunya. Hi participaran les organitzacions que no han signat l'acord amb Educació del juny. És en aquest marc que volen definir l'estratègia sindical i reivindicativa per al curs que ve, i decidir les prioritats, després de les reunions dels centres i claustres.